Autonomia | Conte | sancisce la divisione del paese e ghettizza il sud

Autonomia - si apre il caso Roma. Raggi vede Conte : ora più poteri : Ostentano sicurezza i leghisti. La ministra Erika Stefani annuncia: «Nessun allarmismo. La legge per l?Autonomia va avanti e non sono affatto allarmata. E? infondata ogni voce che...

Autonomia - si apre il caso Roma Raggi vede Conte : ora più poteri : Nella richiesta ufficiale di Autonomia avanzata da De Luca e riguardante tanti ambiti, lavoro, istruzione , economia, ambiente e via dicendo, si sottolinea un principio: 'La Regione Campania ...

Autonomia - Conte : avanti con responsabilità per esito sostenibile : Roma, 15 feb., askanews, - 'L'Autonomia è un processo serio. Dobbiamo farlo con molta responsabilità, ma anche con molta chiarezza e determinazione, fino a raggiungere un obiettivo sostenibile'. Lo ha ...

Autonomia Regioni - Conte : 'Sarò garante coesione nazionale' : "Rinforzeremo l'Autonomia di alcune Regioni in modo ragionevole e razionale per preservare la coesione nazionale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo: "Io sarò il ...

Conte - ok Autonomia ma salvare coesione : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Il governo lavora "seriamente" sull' autonomia delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ma deve "salvaguardare la coesione nazionale e sociale". Lo dice il premier ...

Autonomia - cresce l allarme. Il governatore De Luca a Conte 'Unità a rischio'. Carfagna 'I costi non siano scaricati sul sud' : ROMA. Si avvicina il momento della scelta sull'Autonomia delle regioni. E cresce l'allarme per le conseguenze, soprattutto per le aree economicamente più deboli del Paese. Il premier Conte ha ...

Autonomia Veneto e Lombardia - De Luca scrive a Conte : 'Incontriamoci - unità nazionale a rischio' : Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la richiesta formale di un incontro nell'ambito del procedimento ...

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su legittima difesa e più Autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Si va verso l'Autonomia : a febbraio Conte firma con le prime tre regioni : Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le tre regioni andate al referendum nel 2017, avranno l' autonomia , ma non ora. Oggi, infatti, sono state presentate in Cdm le bozze dell'intesa tra lo Stato e le ...