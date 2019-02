liberoquotidiano

: +++AGGIORNAMENTO MORTALE+++ Il video e le foto dei #vigilidelfuoco - Vicenza_Today : +++AGGIORNAMENTO MORTALE+++ Il video e le foto dei #vigilidelfuoco - corriereveneto : #Vicenza, vola con l’auto per 50 metri nel dirupo. Pensionata muore a Valdagno - TV7Benevento : Vicenza: a Valdagno auto finisce nella scarpata, morta la conducente... -

(Di venerdì 15 febbraio 2019), 15 feb. (AdnKronos) - Alle 13.45 circa i vigili del fuoco sono stati chiamati per un’precipitata in unatra contrada Novella e via Campassi a: deceduta una donna. Laalla guida dell’utilitaria in un tornate ha perso il controllo dell’precipitando per u