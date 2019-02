Sopralluogo per la messa in sicurezza del Teatro di Vittoria

Ponte Morandi. Banca Carige consulente di Bucci. Da lunedì Sopralluogo dei periti : Autostrade ancora non scioglie le riserve sul pagamento della parte rimanente del conto spese presentato da Bucci (449 milioni) per la ricostruzione e il commissario riceve appoggio dalla Banca Carige. consulente a titolo gratuito L’istituto di credito affiancherà la struttura commissariale in qualità di consulente (a titolo gratuito) nella scelta del mega mutuo da sottoscrivere, con la garanzia annuale di 30 milioni offerta dal governo. È la ...

E45 - in corso il Sopralluogo sul viadotto : entro 48 ore la scelta sulla riapertura? : Il magistrato, dunque, ha passato le carte ai suoi consulenti, gli ingegneri Antonio Turco e Fabiò Canè, il tecnico quest'ultimo che nella sua relazione aveva affermato come in «scienza e coscienza», ...

L’Antimafia interviene sul Ponte Morandi. Ieri Sopralluogo dei periti in attesa dell’8 febbraio : Per fortuna che esistono i social: oggi è proprio il caso di dirlo. È infatti grazie all’allarme lanciato tempo fa da un ex poliziotto su Facebook, che è stato bloccato il traffico sul cavalcavia della E45, la superstrada che collega la Toscana alle località di villeggiatura della Romagna. Era talmente malmesso che rischiava di crollare e allora il gip ne ha disposto il sequestro preventivo. Un nuovo Morandi scongiurato, forse, anche se l’Anas, ...

Etna - terremoto Catania : salite a 5.453 le richieste di Sopralluogo per i danni : La Protezione civile della Regione Siciliana rende noto che sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il terremoto magnitudo 4.9 del giorno di Santo Stefano nel Catanese. Sono risultati agibili 908 immobili, parzialmente inagibili 489 e inagibili 505. Controlli sono stati eseguiti anche su 52 scuole, rispetto alle 90 da ispezionare. Resta invariato il numero degli sfollati che sono 1.096: 794 sono ospiti ...

Anche Salvini all’ex Penicillina : Sopralluogo per ministro Interno : Roma – Dopo un breve sopralluogo durato circa 10 minuti, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha lasciato lo stabile dell’ex Penicillina di via Tiburtina 1040, a Roma, sgomberato questa mattina all’alba. L'articolo Anche Salvini all’ex Penicillina: sopralluogo per ministro Interno proviene da RomaDailyNews.