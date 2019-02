: Ultim'ora #Rientrato a Roma ambasciatore francese - Cyber_Feed : Ultim'ora #Rientrato a Roma ambasciatore francese - NotizieIN : Rientrato a Roma ambasciatore francese - transnazionale : Ambasciatore francese rientrato a Roma #spaziotransnazionale informa -

L'in Italia, Christian Masset, è arrivato a. Masset è tornato nella capitale 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni, dopo le forti tensioni con il governo italiano. A sbloccare la situazione la telefonata tra il presidenteMacron e il presidente della Repubblica Mattarella. Il rientro del diplomatico era stato annunciato in mattinata dal ministro per gli Affari europei Nathalie Loiseau(Di venerdì 15 febbraio 2019)