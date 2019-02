Parco dell’Aspromonte | le specie aliene invasive | conoscerle per prevenirne la diffusione

meteoweb.eu

: All’incontro ha partecipato il Direttore del Parco dell’Aspromonte, Sergio Tralongo. - parcoaspromonte : All’incontro ha partecipato il Direttore del Parco dell’Aspromonte, Sergio Tralongo. - parcoaspromonte : Nidificazione degli uccelli rapaci, divieto di “arrampicata” all’interno del Parco dell’Aspromonte | Parco Nazional… - TelemiaLaTv : NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI RAPACI, DIVIETO DI “ARRAMPICATA” ALL’INTERNO DEL PARCO DELL’ASPROMONTE… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Nell’ambito del Progetto Nazionale Life Asap sulle, un’importante iniziativa, coordinata da Ispra, unitamente ad altri autorevoli partner tra i quali Legambiente e di cui ilè cofinanziatore, hanno preso il via i seminari formativi, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli educatori ambientali. Obiettivo di questi incontri la condivisione di un percorso che rafforzi il rispetto alla tutela degli habitat naturali, in particolare nelle aree protette, per contrastare ladelle, a beneficio della biodiversità e della salute collettiva. Organizzato dale dalla responsabile del Progetto Asap Sabrina Santagati, presso il Salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea si è svolto nei giorni scorsi il seminario di formazione ...