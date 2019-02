“Una persona un click". Così si salva la democrazia? : “Una persona un click" è questa la soluzione per salvare la democrazia? Londra, 14 feb - (Agenzia Nova) - Il quotidiano progressista britannico "The Guardian" in edicola oggi giovedì 14 febbraio pubblica un lungo articolo in cui viene esaminato uno dei trend più rilevanti registrato nella vita pol

Julian Alaphilippe - da Specialized Una bicicletta personalizzata : Julian Alaphilippe correrà quest’anno con una bicicletta speciale, una S-Works Tarmac che la Specialized ha personalizzato per lui. Il corridore francese della Deceuninck Quickstep avrà a disposizione questa nuova creazione della casa americana che avrà le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi accessori di quelle in dotazione agli altri ciclisti ma con una colorazione diversa. Alaphilippe l’ha già portata al debutto con grande fortuna ...

Inter - Ivana Icardi attacca ancora Wanda : 'Non più Capitano? Se solo avesse Una persona seria alle spalle...' : È il caso di Ivana Icardi , sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: 'Cronaca di una morte annunciata. Povero mio ...

Mia Martini - l'intervista inedita : "Perché non posso essere Una persona normale? Nessuno ti vede per quello che sei" : Io sono Mia, film biografico su Mia Martini, è andato in onda in prima serata martedì 12 febbraio 2019 su Rai Uno. Da molte settimane, complice la messa in onda del biopic, i media sono tornati a focalizzare l'attenzione sulla cantante, prematuramente scomparsa il 14 maggio 1995 nella sua casa di Cardano al Campo, vicino a Varese.Alcuni mesi prima della tragica morte di Mia Martini, il 29 ottobre 1994, il giornalista Gabriele ...

Roma : operazione antidroga a Termini - Una persona in manette : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio, impegnati nei consueti servizi di osservazione e controllo svolti nello scalo di Roma Termini ai fini della prevenzione e repressione dei reati commessi nell’ambito ferroviario, lo scorso sabato hanno individuato ed arrestato una persona extracomunitaria che trasportava un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti che venivano ...

Verissimo Taylor Mega sono Una persona fragile : Taylor Mega dal ritorno dell’Isola dei Famosi, rivela a “Verissimo”: «sono una persona fragile, che si è costruita una corazza intorno a sé. Soffro di attacchi d’ansia, anche a causa dei problemi di droga che ho vissuto e che ho superato». «La settimana mi ha fatto bene, ho perso tre chili. Sarei rimasta più a lungo, ma l’ho vissuta come una vacanza che mi ha permesso di staccare dal telefono e dai social». La Mega ha spiegato ...

Salute : Una persona su tre ricorre a cure alternative senza dirlo al medico - ma ci sono dei rischi : cure complementari sì, ma ‘di nascosto‘ dal proprio medico. Una ricerca dell‘University of Techology di Sydney e dell’Australian Research Centre in Complementary and Untegrative medicine mostra che su tre pazienti che ricorrono alla medicina complementare, uno non lo rivela al proprio medico. Esponendosi però in questo modo a significativi rischi di effetti avversi e problemi dovuti a possibili interazioni fra le terapie. ...

MAHMOOD - 'Soldi'/ Video : 'È uno sfogo personale e racconta Una crescita' - Finale Sanremo 2019 - : MAHMOOD è uno dei 24 big in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 con il brano 'Soldi': 'parla di una famiglia non tradizionale'

Ostia - incendio divampato in un insediamento abusivo : Una persona rimasta ustionata : È accaduto oggi, 8 febbraio ad Ostia. In un insediamento abusivo di rom in Via Ostiense 11, all'altezza di Viale dei Romagnoli è scoppiato un'incendio improvviso intorno alle 17.20 del pomeriggio. Allertati prontamente i vigili del fuoco che si sono recati sul posto con tre squadre insieme alla Polizia e all'ambulanza. Nell'incidente sembrerebbe rimasta ferita soltanto una persona. I dettagli dell'incendio ad Ostia In Via Ostiense, precisamente ...

Emozione e lacrime - il ricordo per Sala : "Una grande persona" : La morte di Emiliano Sala ha scosso il mondo del calcio , 28 anni e una vita spezzata troppo presto. "Una notizia terribile, così triste" le parole di Pep Guardiola mentre Unai Emery si stringe ...

Melissa Greta Marchetto : “Fidanzato? C’è Una persona che mi interessa” : Melissa Greta Marchetto non si sbottona sulla sua vita sentimentale Melissa Greta Marchetto continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita amorosa. Qualche anno fa si era detta fidanzata con una persona estranea al mondo dello spettacolo. Oggi, impegnata al Festival di Sanremo 2019 con il Dopofestival, la conduttrice è semplicemente “interessata a qualcuno”. […] L'articolo Melissa Greta Marchetto: “Fidanzato? ...

Sanremo 2019 - Bisio parla di Salvini (elogiandolo) : “Persona molto spiritosa e intelligente. Il monologo di ieri? Avevo paura di pestare Una mer…” : Salvini ha detto di sentirsi “non amato” da Sanremo. E Claudio Bisio in conferenza stampa cita il ministro, elogiandolo. “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a ‘Porta a Porta prima dell’uscita del film ‘Benvenuti al Sud’. Allora era un esponente di spicco della Lega Nord e Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise ...

Sammy Basso : "Voglio specializzarmi in biologia molecolare e trovare personalmente Una cura per la progeria" : Sammy Basso ha vinto la sua ennesima sfida con la vita, questa volta con un'operazione al cuore unica nel suo genere. L'intervento, guidato da Francesco Musumeci all'Ospedale San Camillo di Roma, è riuscito perfettamente. Ora Sammy, il ragazzo 23enne intrappolato un un corpo da ottantenne, racconta in un'intervista a Libero la scelta di affrontare un'operazione così rischiosa e complicata:Non avevo alternative e non è stato ...

Disponibile Una mod per la visuale in prima persona per la versione PC di Resident Evil 2 remake : Con l'uscita di Resident Evil 2 remake, gli appassionati si sono nettamente divisi tra i cultori della telecamera fissa (quella usata negli episodi della serie più classici) e quelli che invece rimpiangono la visuale in soggettiva del controverso Resident Evil 7. Qualunque sia la vostra posizione in merito state tranquilli, è stata infatti pubblicata una mod che introduce la visuale in prima persona in questo remake. Se consideriamo il recente ...