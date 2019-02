Roma | aiutò Desirée  a drogarsi | arrestata amica della sedicenne

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Roma. Una calza con i baffi : in aiuto dei 4 zampe meno fortunati : Un evento speciale nella Capitale. Anche gli amici a 4 zampe hanno finalmente la loro Epifania. Se lo scopo della

Emergenza rifiuti a Roma - Mazzocca : “Aiuto dall’Abruzzo ma solo per il trattamento” : Un Sì condizionato alla proroga di 1anno per il solo trattamento ed esclusione dello smaltimento. E’quanto annunciato nel pomeriggio dal Sottosegretario Regionale MarioMazzocca relativamente alla situazione di Emergenza rifiuti cheaffligge Roma Capitale e alla possibilità di aiuti dall’Abruzzo: “LaGiunta Regionale, nell’odierna seduta, ha deliberato la proroga deitermini temporali al 31/12/2019 dell’accordo ...

Roma : cingalese chiede aiuto - un 30enne lo rapina mettendolo ko : Roma – Era al telefono con un conoscente italiano che doveva dargli delle indicazioni ma un cittadino dello Sri Lanka, non comprendendo bene la lingua italiana, ha chiesto aiuto ad un passante, passandogli lo smartphone e pregandolo di parlare per lui. Per sua sfortuna, la prima persona che ha incrociato in via Tripolitania e che avrebbe dovuto aiutarlo si e’ trasformata in carnefice: lo sconosciuto, infatti, terminata la ...

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Brexit e Gilet gialli in aiuto all’Italia : Manovra, c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Accordo chiuso fra Italia e Unione europea sulla legge di Bilancio. Secondo il Mef si tratta di un “accordo tecnico” che sarà passato ora “al vaglio dei commissari”. Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state ...

Rifiuti Roma - la Raggi chiede aiuto - il sindaco di Torino (Appendino - M5S) pronta ad aiutarla : Virginia Raggi chiede un aiuto per l’emergenza Rifiuti di Roma, il sindaco Appendino di Torino pronta ad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiara Appendino e Virginia Raggi sono diventate sindaco lo stesso giorno. La prima a Torino, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a Roma, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è ...

Zannola : Raggi ringrazia Appendino ma non tutti altri sindaci in aiuto Roma : Roma – “Certo che ci vuole proprio una bella faccia tosta per ringraziare, come ha fatto oggi il Sindaco Raggi, la compagna di partito Appendino per la disponibilita’ ad accogliere i rifiuti della Capitale”. “In questi due anni e mezzo la Raggi non ha dimostrato, infatti, altrettanta gratitudine verso quei sindaci del Lazio e di altre regioni, dall’Abruzzo all’Emilia Romagna, dal Piemonte alla Toscana, ...

Spento il rogo esplode l'emergenza rifiuti : Roma chiede aiuto alle altre Regioni : L'incendio del Tmb Salario ha messo tristemente in luce le fragilità del sistema di smaltimento rifiuti della Capitale: ora...