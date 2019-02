Prezzo latte | proposti 70 centesimi al litro | i pastori sardi rifiutano

Salvini non riesce ad alzare il Prezzo del latte a un euro. I pastori resistono : "Sono dei miserabili. La lotta non si ferma" : Alle cinque del pomeriggio i pastori radunati a Thiesi accendono il fuoco e preparano gli spiedi per arrostire i capretti e le pecore davanti al caseificio Pinna, il più grande dell'isola presidiato giorno e notte. "Questo significa che la serata sarà lunga", Paola sospira mentre guarda il cellulare in attesa che il marito Gianuario Falchi, al tavolo con Matteo Salvini e gli industriali, le comunichi una buona notizia da Roma e ...

Il tavolo di Salvini produce poco : 70 centesimi il Prezzo offerto per il latte di pecora. Il no dei pastori : L'aumento del prezzo del latte ovino proposto al tavolo nazionale sul Pecorino, convocato al Viminale, è secondo quanto si apprende di 70 centesimi al litro, con l'auspicio che con il ritiro delle ...

Protesta latte - Salvini incontra i pastori sardi : “Portare Prezzo a un euro al litro”. M5s : “Basta spot - serve una road map” : Portare il “prezzo del latte di pecora a un euro al litro più Iva”. È quello che chiedono i pastori sardi e quello che promette Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno al Viminale incontra gli allevatori che in questi giorni organizzano i presidi e la Protesta in Sardegna. Al tavolo è presente anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì dalla Sardegna aveva ...

Prima i pastori sardi. Salvini tratterà ad oltranza sul Prezzo del latte : Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell'incontro di ...

Coop - assicurato ad un euro Prezzo di acquisto del latte di pecora : La Coop si schiera dalla parte dei pastori sardi e fa sapere che, da subito e per un periodo utile ad uscire dalla crisi in cui imperversano, riconoscerà ai fornitori del prodotto Coop un valore all'...

Marcia su Roma dei pastori sardi per Prezzo latte. Giovedì tavolo tecnico al Viminale. Basterà? : Oggi una delegazione dei manifestanti ha incontrato al Viminale il ministro dell'Interno. Salvini si è impegnato a trovare una soluzione entro 48 ore ed ha convocato un nuovo tavolo per Giovedì con ...