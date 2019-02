Arrivano i voti della stampa internazionale per Metro Exodus : Ormai ci siamo, manca solamente un giorno all'arrivo dell'atteso Metro Exodus, ma in rete sono già comparsi i voti della stampa internazionale.Sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione del titolo di Deep Silver e 4A Games, ma se volete sapere come è stato accolto il nuovo Metro dalla critica, allora siete nel posto giusto.Qui sotto, vi riportiamo alcuni dei voti dei principali siti specializzati. Su Metacritic, attualmente ...

Metro Exodus - recensione : Cercando di analizzare il processo creativo che ha portato alla stesura della storia di Metro Exodus, è interessante chiedersi se Dmitrij Gluchovskij, nell'istante in cui pubblicò il suo romanzo in rete in completo open source, immaginasse che le vicende del giovane Artyom lo avrebbero potuto portare così lontano da quella Mosca innevata e contaminata che abbiamo imparato a conoscere nei precedenti capitoli della ormai nota serie di videogiochi ...

La tecnologia delle nuove schede video NVIDIA RTX arriva per Battlefield 5 e Metro Exodus : NVIDIA annuncia che a partire da oggi, due tra i più famosi titoli di videogiochi presenti sul mercato, supporteranno la tecnologia NVIDIA RTX, che sfrutta l'intelligenza artificiale ed il Ray Tracing in tempo reale per offrire prestazioni potenti ed un'esperienza di gioco estremamente coinvolgente.Battlefield V e Metro Exodus includono sia il supporto per il Ray Tracing in tempo reale che per NVIDIA DLSS (deep-learning super-sampling ), ...

Stranamente - sarà possibile effettuare il pre-load di Metro Exodus su Steam ma non su Epic Games Store : Come sicuramente saprete, la versione PC di Metro Exodus sarà pubblicata in esclusiva temporale Epic Games Store (nuovo Store digitale di proprietà di Epic Games), tuttavia se avete effettuato il pre-order entro il 29 gennaio, potrete giocare il titolo anche su Steam.Come riporta PC Gamer, gli sviluppatori hanno comunicato (tramite un post sul profilo Twitter ufficiale del gioco) che gli utenti che hanno acquistato il gioco su Steam avranno ...

La categoria delle armi speciali al centro del nuovo trailer di Metro Exodus : Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo all'arrivo di uno dei giochi più attesi di questa prima parte del 2019. Stiamo parlando di Metro Exodus, che sarà lanciato il 15 febbraio su PS4, Xbox One e PC.In vista dell'uscita del gioco, ecco arrivare un nuovissimo trailer che, stavolta, si focalizza sulla categoria delle armi speciali:In altre notizie su Metro Exodus, abbiamo appreso che gli sviluppatori hanno voluto creare un titolo migliore, più ...

Metro Exodus : la superficie diventa la nuova frontiera esplorabile nel nuovo capitolo della vita di Artyom : Il nome di Dmitrij Gluchovskij è legato a quel filone della letteratura conosciuta come distopica per aver scritto una serie di romanzi di successo, a partire dal 2005 quando aveva soltanto diciotto anni, dalle storie ambientate in un’immaginaria società vittima di un olocausto nucleare. In un mondo, in poche parole, dove nessuno di noi vorrebbe viverci per i pericoli, gli stenti e le notevoli difficoltà a cui saremmo chiamati ad ...

Disponibile l'episodio finale del making of di Metro Exodus : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato il terzo episodio del making of di Metro Exodus, l'ultimo capitolo della serie di documentari in tre parti filmata a Kiev e a Malta presso i due studi di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati a Metro Exodus. Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti prima dello sviluppo quinquennale di Metro Exodus, ...

Il nuovo trailer di Metro Exodus si concentra sui fucili a canna : Nella giornata di oggi 4A Games e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ai devastanti fucili a canna che il protagonista potrà utilizzare nel mondo di Metro Exodus.Nel breve trailer facciamo la nostra conoscenza con l'Ashot, piccolo cannone portatile caratterizzato da un'elevata potenza ma lenta ricarica, potrà però essere dotato di una seconda canna per ottenere una devastante doppietta. Segnaliamo anche la possibilità di usare ...

Prima di Metro Exodus c'era Artyom's Nightmare : il corto animato che fa da prologo al gioco : Deep Silver e 4A Games sono fieri di svelare l'interessantissimo corto animato in CGI, Artyom's Nightmare. In questo prologo onirico degli eventi di Metro Exodus, ci immergiamo nelle speranze e nelle paure di del protagonista mentre si prepara a spingersi al di là delle rovine della Metropolitana di Mosca. Ulteriori dettagli nel comunicato ufficiale.Un quarto di secolo dopo la guerra nucleare che ha devastato la Terra, poche migliaia di ...

Il successore di Metro Exodus non arriverà su PC? Gli sviluppatori rassicurano l’utenza : Continuano senza sosta i lavori di 4A Games su Metro Exodus, il nuovo capitolo della serie post apocalittica legata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky in arrivo di qui a pochi giorni sugli scaffali fisici e digitali dei negozi. Sono state settimane parecchio tribolate però quelle vissute di recente per il titolo, con la decisione di Koch Media e Deep Silver di rendere la release su PC un’esclusiva annuale di Epic Games Store che ha sollevato non ...

"Se Metro Exodus non venderà su PC - il prossimo Metro uscirà solo per console" : Come probabilmente già sapete, il prossimo Metro Exodus sarà un'uscita esclusiva temporanea dell'Epic Games Store, sottolinea DSOgaming.Ebbene non si può dire sia stata una scelta particolarmente apprezzata dai fan della serie, e sono iniziate a comparire una serie di recensioni non propriamente soddisfatte sulla pagina Steam dei due precedenti capitoli del franchise.Alla luce di tutto questo, uno sviluppatore di 4A Games ha dichiarato sul forum ...

"Metro Exodus Uncovered" è il titolo del nuovo video gameplay dedicato ai neofiti della serie : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato Metro Exodus Uncovered, un nuovo video di gameplay dedicato ai neofiti che hanno voglia di immergersi nel mondo di Metro. Noti per la loro atmosfera avvincente, per il gameplay intenso, il potente story-telling e per il loro mondo di gioco, Metro 2033 e Metro: Last Light sono ormai riconosciuti come classici di culto. Ora, Deep Silver e 4A Games sono pronti a pubblicare il tanto atteso Metro Exodus. ...

Il CEO di THQ Nordic AB : "La decisione di portare Metro Exodus sull'Epic Games store ha il mio pieno supporto" : Dopo che THQ Nordic è intervenuta via Twitter spiegando di non essere coinvolta nella decisione, da parte di Koch Media (uno dei suoi tre sottogruppi), di portare Metro Exodus in esclusiva temporale sull'Epic Games store, il CEO della compagnia Lars Wingefors ha affidato a un comunicato la propria posizione in merito."Supporto pienamente l'autonomia decisionale dei nostri sotto-gruppi nel portare avanti i rispettivi business. Credo sia ...

Metro Exodus : disponibile il nuovo weapon trailer dedicato alle pistole : È disponibile un nuovo weapon trailer di Metro Exodus, l'ambizioso progetto videoludico di 4A Games ispirato al romanzo best-seller di Dmitry Glukhovsky, Metro 2035.Oggetto di approfondimento, questa volta, è la classe delle pistole, di cui vengono mostrati degli esemplari decisamente interessanti con un occhio di riguardo ai vari componenti (calcio, mirino e via di seguito), capaci di adattarsi alle più perigliose situazioni di ...