Mbappé ‘distrugge’ ogni record | a 20 anni meglio di Messi e Ronaldo

(Di giovedì 14 febbraio 2019) L'attaccantetrascina il Psg, il francese in rete nella gara di Champions League contro il Manchester United e qualificazione ai quarti ipotecata. Il giovane attaccante supera: a 20ha già segnato quanto non era riuscito alla stessa eta' ne' ane' a Cristiano. Alla sua età ha in bacheca 14 gol in 24 partite di Champions: alla stessa data anagrafica,era fermo a 2, Cristiano non si era ancora sbloccato. In relazione alla media gol, dopo 24 sfide Championsera a 11 reti,avevano fatto Inzaghi (16) e Cavani (15), entrambi però a zero reti ai 20. Un calciatore dal futuro scintillante e che entro i prossimi due-tresi candida a diventare il più forte in assoluto.