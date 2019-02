Autonomia Regioni stasera su tavolo CdM

: “Le risorse per l’autonomia regionale saranno garantite tramite la compartecipazione alle imposte.“ C’è il rischio… - rossipresidente : “Le risorse per l’autonomia regionale saranno garantite tramite la compartecipazione alle imposte.“ C’è il rischio… - lucfontana : Autonomia, ecco quali sono le richieste delle Regioni (via @Corriere) - robertalombardi : @matteosalvinimi Facciamo che le regioni del Nord interessate al #Tav fanno il referendum e, in caso di vittoria, s… -

"Sono soddisfatta perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in Consiglio dei ministri". Lo afferma il ministro degli Affari Regionali, Stefani, precisando che "la procedura non prevede voti sui testi". "Il percorso non è concluso ma siamo ottimisti sull'esito della discussione dei nodi politici.E' un passo importante per la razionalizazzione e il risparmio di spesa regionale. Obiettivo è arrivare a breve all'avvio della procedura innovativa per l'attuazione dell'differenziata", aggiunge.(Di giovedì 14 febbraio 2019)