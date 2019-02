La versione Nintendo Switch di Unravel 2 compare sul listino di Amazon Italia | con

I ragazzi italiani di Heartbit Interactive annunciano la versione Nintendo Switch di Doom & Destiny : Tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, lo studio italiano di Heartbit Interactive ha annunciato che il suo Doom & Destiny sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'8 febbraio.Doom & Destiny è ricalca lo stile dei vecchi classici del genere RPG, il giocatore dovrà guidare un party di 4 personaggi attraverso foreste, dungeon e così via. Il gioco è contraddistinto da una forte vena comica che fa il verso a tutto ...

Nintendo potrebbe lanciare una versione "più piccola" di Switch quest'anno : La pubblicazione giapponese Nikkei afferma di avere informazioni sui piani futuri di Nintendo per Switch. Secondo il report, una versione più piccola della console è in lavorazione e potrebbe essere lanciata già quest'anno.Nikkei afferma inoltre che Nintendo sta preparando una sorta di nuovo servizio per quest'anno rivolto agli appassionati. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli.Ecco l'estratto del report di Nikkei riportato da ...

Nintendo Switch : è disponibile l'aggiornamento alla versione 7.0.0 del firmware : Come riferisce Gamingbolt, è disponibile l'aggiornamento alla versione 7.0.0 del sistema operativo di Nintendo Switch. Nonostante l'upgrade numerico, le novità apportate dalla casa di Kyoto sono sostanzialmente minori, eccezion fatta per gli inevitabili miglioramenti alla stabilità.Scendendo nel dettaglio, l'aggiornamento introduce il supporto alle lingue cinese, taiwanese e coreana per la UI di sistema e porta in dote il nuovo set di icone ...

Nintendo Switch : un nuovo rendering ci mostra come potrebbe essere la versione 2019 : In attesa di conoscere eventuali annunci ufficiali in tal senso da parte di Nintendo, dalle pagine di LetsGoDigital è spuntato un nuovo rendering che mostra come potrebbe apparire la versione 2019 di Switch, la sua console ibrida.Molte sono le voci che continuano a rincorrersi su questo possibile upgrade dell'ibrida Nintendo lato hardware: accanto a chi, come Patcher, sostiene che la nuova Switch potrebbe mantenere la sola modalità portatile a ...

Un video ci mostra la versione Nintendo Switch di Dragon's Dogma : Dark Arisen : Questo mese è arrivata una gradita notizia per tutti i possessori di Nintendo Switch, ovvero l'annuncio di Dragon's Dogma: Dark Arisen per l'ibrida.La versione in arrivo sarà lanciata con tutti i contenuti scaricabili usciti, dunque si tratta, in sostanza, dello stesso pacchetto disponibile dal 2017 per PS4, Xbox One e PC.Dragon's Dogma: Dark Arisen per Switch è stato il protagonista dell'ultimo episodio di Capcom TV e Nintendoeverything ha ...