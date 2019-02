scuolainforma

: TFA sostegno, percorsi abbreviati: a chi sono rivolti - scuolainforma : TFA sostegno, percorsi abbreviati: a chi sono rivolti - zazoomnews : TFA sostegno 2019: requisiti di accesso primaria infanzia secondaria e ITP - #sostegno #2019: #requisiti #accesso - scuolainforma : #TFAsostegno 2019: requisiti di accesso primaria, infanzia, secondaria e #ITP -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Per i docenti già specializzati su una classe di concorso con un precedente ciclo, il prossimo bando del TFArappresenta l’occasione per abilitarsi anche su un’altra cdc, oppure per un altro grado di scuola. Pensiamo ad esempio a quei docenti specializzati sulper l’infanzia che vogliono ottenere il titolo anche per la scuola primaria o per la scuola secondaria (di I o di II grado).Lo prevede espressamente il decreto ministeriale emanato lo scorso 8 febbraio. Per loroprevisti i, gli stessi ai quali accederanno quei soggetti descritti dall’art.4, comma 4.Le normative di riferimentoi commi 5 e 6, art.5, del decreto ministeriale del TFA5. Gli Atenei predispongono, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il ...