App gratis e in offerta della settimana | 11-15 febbraio 2019

Ecco l'App CardDex del GCC Pokémon per dispositivi mobili - gratis - : Pokémon Company International ha rilasciato l' app CardDex per dispositivi mobili compatibili iOS e Android ed è ora disponibile in tutto il mondo. Questa applicazione gratuita permette di scorrere e scoprire con facilità tutte le espansioni e le carte promozionali della s erie Sole e Luna del GCC Pokémon, inclusa l'Appena pubblicata Sole ...

App per vedere film gratis : le migliori da scaricare : Vorreste vedervi un bel film sul vostro smartphone o tablet in maniera completamente gratuita stando seduti comodi sul divano ma non sapete come fare? Affidatevi a una semplice applicazione! Nelle prossime righe vi elencheremo le leggi di più...

Ecco come rimettersi in forma e perdere peso da casa e gratis - grazie a 3 App (video) : Volete perdere peso ma non avete tempo/voglia di isrivervi in palestra? Nessuna paura, vi spieghiamo noi come rimettervi in forma da casa e gratuitamente, grazie a 3 app per smartphone Android! L'articolo Ecco come rimettersi in forma e perdere peso da casa e gratis, grazie a 3 app (video) proviene da TuttoAndroid.

Milano : Comune premia car pooling - sosta gratis con un'App (2) : (AdnKronos) - "Usare l’auto privata in modo più consapevole e sostenibile non è necessariamente scomodo. Dopo aver incentivato con successo le flotte di auto, bici e scooter in sharing, ora sperimentiamo per tre anni il car pooling attraverso un meccanismo che concede la sosta gratuita nei parcheggi

Migliori siti e App per scaricare musica gratis : Sul Web è possibile reperire varie risorse che permettono di effettuare il download gratuito di canzoni. In questa guida odierna abbiamo deciso di raggruppare i Migliori siti e app per scaricare musica gratis in maniera leggi di più...

Poste Italiane premia l’utilizzo dell’App Postepay con 500 voucher Volagratis al mese : Poste Italiane premia i possessori di carte ricaricabili PostePay, che le attiveranno, ricaricheranno altre carte o effettueranno operazioni p2p. L'articolo Poste Italiane premia l’utilizzo dell’app Postepay con 500 voucher Volagratis al mese proviene da TuttoAndroid.

App Office gratis (Android e iPhone) : Se hai bisogno di annotare appunti o di accedere a documenti importanti, fogli di calcolo e altri file mentre non sei a casa, è bene avere una suite da ufficio in tasca. Poche app simili ad Office per smartphone offrono tutte le funzionalità di WPS Office gratis. Come spesso accade con le app, le versioni per Android e per iOS di WPS Office si sono leggermente differenziate nel loro sviluppo. Ma entrambe sono state recentemente aggiornate con ...

Sports Angel Apk - Applicazione per guardare il meglio dello sport mondiale in streaming gratis su Android - Sports Angel Apk - : ... oggi vogliamo segnalarvi sports Angel una nuova Applicazione disponibile per Android che consente di guardare il meglio dello sport a livello mondiale in streaming gratis.sports Angel non è ...