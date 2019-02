Torino | Sirigu insuperabile sui calci di rigore | parati 5 degli ultimi 7

Sirigu e Var salvano il Torino : Udinese sconfitta 1-0 : Il Torino supera l'Udinese 1-0 con un gol di testa di Aina e balza all'ottavo posto, superando in un colpo solo Sampdoria e Fiorentina. Una punizione troppo severa per i friulani, che dopo un primo ...

Torino - Sirigu : 'Somigliamo alla Fiorentina. Non essendo impegnati in Europa...' : Salvatore Sirigu, portiere del Torino , prima della sfida contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: 'E' una partita importante come tante altre. Non essendo impegnati in Europa, quest'anno dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia, quindi questa è una tappa importante per la stagione.

Torino - allenamento differenziato per Djidji e Sirigu : Torino - Il Torino è tornato subito ad allenarsi al Filadelfia in vista della trasferta di Roma con la Lazio . Sessione di scarico per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l' Empoli ,...

Torino-Empoli - la conferenza di Mazzarri : “non dobbiamo combinare pasticci. Sirigu? Sta provando a recuperare” : L’allenatore del Torino ha parlato alla vigilia del match con l’Empoli, in programma domani all’Olimpico Una sfida da vincere, per riassaporare il gusto del successo che manca ormai dal 2 dicembre. Il Torino affronta l’Empoli con l’obiettivo di prendersi i tre punti, continuando così a cullare il sogno di un piazzamento europeo. LaPresse/PA Sul match di domani è intervenuto in conferenza stampa Walter ...

Torino - Sirigu in dubbio per la sfida contro l'Empoli : Il Torino per risalire la classifica e tornare in lotta per un piazzamento europeo dopo gli ultimi risultati negativi. l'Empoli per tornare a macinare risultati positivi e allontanarsi dalla zona retrocessione. Sono questi i temi principali del match che andrà in scena allo stadio Grande Torino, valido per la diciottesima giornata di campionato. I granata sono undicesimi in classifica con ventitré punti ma sono a soli cinque punti perfino dalla ...

Torino - Mazzarri : "Sirigu o Ichazo? Abbiamo due ottimi portieri" : Il Torino di Walter Mazzarri, dopo il k.o. nel derby e il pareggio con il Sassuolo , domani contro l'Empoli punta a ritrovare la vittoria. "Le insidie - avverte però il tecnico granata Walter Mazzarri,...

Torino - ahi Sirigu : ancora terapie : Torino - L'allenamento di ieri è scivolato via sulla falsariga di quello andato in scena martedì: nel Toro che sabato se la vedrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo - terz'ultimo impegno di questo ...

Torino - forte trauma contusivo lombo-sacrale per Sirigu : Sassuolo a rischio : Ha provato in ogni modo a rimanere in campo: troppa la voglia di non abbandonare i suoi compagni proprio nel derby, una delle gare più attese di tutta la stagione granata. Salvatore Sirigu , però, ...

Infortunio Sirigu - tegola Torino : in campo Ichazo : Infortunio Sirigu – Si sta giocando la gara valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante con il sentitissimo derby tra Torino e Juventus. Nel primo tempo grande occasione per Ronaldo, super Sirigu, poi tegola per Walter Mazzarri, proprio il portiere costretto al cambio a causa di un Infortunio al fianco dopo uno scontro con Emre Can. Al suo posto Ichazo e valutazioni nelle prossime ore per ...