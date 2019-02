Serie A calcio oggi 10 febbraio | chi gioca? Programma e orari delle partite Come

Calendario Serie A calcio - gli orari delle partite di oggi (10 febbraio). Come vederle in tv e streaming : Si completa quest’oggi, con sei partite, la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si comincia, Come ormai da nostrana abitudine, alle 12:30, per terminare col posticipo delle 20:30. L’apertura della giornata è affidata al match tra Bologna e Genoa, allo stadio Dall’Ara. Alle 15 arrivano i match Sampdoria-Frosinone, Atalanta-Spal e Torino-Udinese, ognuno coi propri significati di classifica dalle parti alte ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : l’Acqua&Sapone supera Catania - Pesaro batte Napoli nel big match del 15° turno : Quindicesimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019 andato in archivio. In attesa del posticipo di lunedì sera tra il Real Rieti e la Came Dosson, cinque gli incontri che si sono disputati. La capolista Acqua&Sapone Unigross si è imposta 4-2 contro il Meta Catania Bricocity. Le reti di Leandro Cuzzolino e di Gabriel Lima, oltre alla doppietta di Wellington Coco, hanno permesso alla compagine abruzzese di superate i siciliani ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : l’Atalanta Mozzanica ferma la Juventus - la Fiorentina si porta a -1 : In attesa di quello che accadrà domani tra Milan ed Hellas Verona, si sono disputate quest’oggi cinque delle sei partite della sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Un turno importante che è andato a delineare la classifica generale. Partiamo dalla vetta e dal sorprendente pareggio 0-0 tra Atalanta Mozzanica e Juventus. Le bianconere, in vetta alla graduatoria, hanno sbattuto contro il muro eretto dalle ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : partita equilibrata con Mertens che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

Serie D - il Sassari calcio senza problemi contro Anzio : Cabeccia out per squalifica ma sugli spalti a sostenere la sua squadra, Sartor in attacco supportato da Marcangeli e Palmas. Il Sassari calcio Latte Dolce affronta così la Cenerentola Anzio che, dopo l’addio di mister Bacci in settimana affida il team all’allenatore della Juniores Anacleto Cesarini. Daga serve in mezzo per Piga: stacco a girare ma palla a lato. Giallo a Giordani,ancora Marcangeli dentro per Sartor che non ...

LIVE Parma-Inter - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : neroazzurri al Tardini per uscire dalla crisi : Scatterà alle 20:30 il quarto anticipo, nonché secondo di questo sabato, della 23ma giornata di Serie A: Parma-Inter. Gli uomini di D’Aversa sono reduci dall’ottimo pareggio per 3-3 in casa della Juventus ed occupano la dodicesima piazza in classifica con ampio margine sulla zona retrocessione, a testimonianza del gran campionato disputato sinora. Al Tardini arriva, invece, un’Inter non particolarmente in forma e contestata dai ...

Serie A calcio - programma e orari degli anticipi di oggi. Come vedere in tv Fiorentina-Napoli e Parma-Inter su Sky e Dazn : Prosegue con altri due anticipi la 23a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. In campo oggi due tra le partite più attese di questo turno di campionato: Fiorentina-Napoli alle ore 18.00 e Parma-Inter alle ore 20.30, sfide molto interessanti per le posizioni di vertice della classifica. Dopo lo strepitoso successo sulla Roma in Coppa Italia, la formazione di Stefano Pioli non ha brillato contro l’Udinese nell’ultima giornata ...

Calendario Serie A calcio oggi (9 febbraio) : orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : oggi (sabato 9 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 23ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Fiorentina-Napoli, una delle gare più interessanti di questo turno di campionato. I viola sono infatti reduci da sei risultati utili di fila, tra cui le due vittorie in Coppa Italia, e proveranno ad allungare questa striscia contro i partenopei, che invece dovranno portare a casa i tre punti per restare in scia ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : tutto facile per la Roma nell’anticipo del venerdì - Chievo battuto 3-0 : tutto facile per la Roma nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di Calcio 2018-2019: i giallorossi emulano i cugini laziali, vittoriosi ieri sull’Empoli, e battono per 3-0 il Chievo al Bentegodi di Verona. Mai in difficoltà i giallorossi, davanti praticamente dall’inizio alla fine: a sbloccare il risultato dopo 9′ è Stephan El Shaarawy, raddoppia un Edin Dzeko apparso davvero in formissima oggi, chiude i ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : insidia Atalanta Mozzanica per la Juventus - la Fiorentina ospita il Sassuolo : E’ tempo di giornata numero 16 nel campionato di Calcio femminile di Serie A. Il turno che ci attende, come è ovvio, andrà a delineare ulteriormente la graduatoria generale. Andiamo, quindi, a raccontarvi quale saranno le partite che caratterizzeranno questo weekend calcistico in rosa. Saranno cinque gli incontri in scena sabato alle ore 14.30. Fari puntati su Juventus e Fiorentina. La capolista affronterà in trasferta ...