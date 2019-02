Rolls Royce Achille Lauro | testo e significato canzone a Sanremo 2019

termometropolitico

(Di domenica 10 febbraio 2019)diDe Marinis, in arte, è nato a Roma l’11 Luglio nel 1990. Sin da piccolo si avvicina al mondo della musica ed è riuscito a fare della sua passione il suo lavoro. È un rapper amato dal pubblico italiano e giorno 5 Febbraio salirà per la prima volta sul palco del Festival diper presentare il suo nuovo singolo.Mi sento bene:di Arisa aIle ilLa nuovadel giovane cantante parla dell’apparenza, del modo in cui vediamo il mondo e di come invece è realmente. Ecco ilSdraiato a terra come i DoorsVestito bene via del CorsoPerdo la testa come KevinA ventisette come AmySi come Marilyn MonroeChitarra in perla Billie JoeSuono per terra come ...