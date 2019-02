Moto Guzzi V85 TT | cresce la voglia tra gli appassionati

Moto Guzzi V85 TT - al via la produzione : La nuova Moto Guzzi V85 TT è appena entrata ufficialmente in produzione nello stabilimento di Mandello del Lario, segnando così il ritorno per il marchio dell'aquila nel mondo delle enduro turistiche.

Moto Guzzi V85 TT : l’enduro da turismo dal successo annunciato [FOTO] : Da ieri MOTO GUZZI V85 TT è ufficialmente entrata in produzione a Mandello del Lario segnando così il ritorno di MOTO GUZZI nel mondo dell’enduro da turismo Cresce l’attesa attorno a MOTO GUZZI V85 TT: oltre 8.000 appassionati da tutta Europa si sono già prenotati per poterla provare in anteprima nei test ride che inizieranno a fine febbraio, quando arriverà nei principali MOTOplex e concessionari MOTO GUZZI europei, in tempo per l’inizio ...

Moto Guzzi torna a correre : tutto sul suo Trofeo : Moto Guzzi torna a correre, a oltre 70 anni dall'ultima gara ufficiale, facendosi un Trofeo tutto suo. Il Moto Guzzi Fast Endurance 2019, organizzato dalla FMI,, le cui iscrizioni si aprono l'1 ...

Motor Bike Expo 2019 - l'omaggio di Moto Guzzi agli sfollati di Genova : Anche altri marchi importanti nel mondo delle Moto hanno voluto contribuire a questa iniziativa di beneficenza e hanno offerto degli elementi particolari che hanno permesso di esaltare l'unicità del ...

Moto Guzzi e Aprilia al MOTOR BIKE EXPO 2019 : Nell’area Moto Guzzi è esposta la V7 III Stone allestita con Kit Racing che sarà in pista nella nuova serie monomarca. Accanto all’attesissima V85 TT, spazio anche alle personalizzazioni con le esclusive special realizzate dai migliori customizzatori italiani e gli accessori del Moto Guzzi Garage. RSV4 1100 Factory, la più veloce, potente e leggera di sempre, è portavoce dell’ineguagliabile pedigree sportivo di Aprilia, sottolineato da altre ...