Investimenti sicuri 2019 e redditizi a breve o lungo termine a gennaio

(Di domenica 10 febbraio 2019)Quali sono glinel? Una domanda che apre diversi scenari, ma la cui risposta dipende soprattutto dalle singole esigenze. Si preferisce risparmiare o investire nella speranza di veder crescere le somme accumulate? E quali sono le soluzioni attualmente disponibili? Un tempo si diceva che l’investimento nel mattone era quello più sicuro, ma in un mercato in continua crisi risulta difficile confermare questa tendenza di pensiero anche oggi. Poi, passando alle forme di investimento più rischiose, ci sono le criptovalute. Ma non è tutto oro quel che luccica.: Banca e Poste sono ancora affidabili? Per risparmiare sì, per guadagnare no. I tassi di interesse non sono molto convenienti per chi ha intenzione di depositare delle somme per un ...