Toscani | ' Quando vedo Salvini e Di Maio | mi tocco i c*****ni | facciamo c***re'

(Di sabato 9 febbraio 2019) Lo scontro a tutto campo che, in questi giorni, sta riguardando Francia e Italia continua ad alimentare dibattiti. Sulla querelle si sono espressi in molti, tra questi Matteo Renzi che non ha usato mezze misure nel sottolineare il suo dissenso nei confronti della politica messa in atto dal governo italiano e la comprensione dell'atteggiamento transalpino. Sulla stessa lunghezza d'onda si schiera il popolare fotografo Oliverio, noto per i suoi toni provocatori e mai banali. Ospite telefonico de 'La Zanzara' di Radio 24 ha espresso concetti piuttosto chiari e pensati nei confronti di chi oggi rappresenta il governo.Volano anche parole grosse La stima non certo altissima nei confronti di Lega e Movimento Cinque Stelle, da parte di, era ben nota. Ogni volta che parla, però, non perde occasione per dissacrare il ruolo di chi tiene le fila dell'esecutivo gialloverde. Da ...