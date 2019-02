Ancelotti | «Abbiamo perso due punti L' assenza di Hamsik non ha inciso»

Napoli - Ancelotti deluso : 'Risultato ingiusto - abbiamo perso due punti' : Ecco Carlo Ancelotti dopo il pareggio di Firenze. 'Non mi sembra il risultato giusto, abbiamo perso due punti' 'E' stata una partita impeccabile. La squadra comunque è viva e dobbiamo regolare un po' ...

Napoli - Ancelotti : "Espulso per una parolaccia. Abbiamo avuto ritmi blandi" : Ritorno dal retrogusto amaro per Carlo Ancelotti a San Siro contro il Milan. Oltre allo 0-0, che rischia di far perdere al Napoli ulteriore terreno dalla Juventus capolista, l'ex rossonero è stato ...

Napoli-Lazio - Ancelotti non si accontenta : “abbiamo qualità - ma voglio di più. Obiettivi? Non ci poniamo limiti” : L’allenatore del Napoli si è complimentato con i propri giocatori, non ponendo limiti alla sua squadra in vista del prosieguo della stagione Comincia bene il 2019 per il Napoli, abile a sbarazzarsi della Lazio davanti al proprio pubblico. Nonostante le assenze di Insigne, Allan e Koulibaly la formazione azzurra riesce ad avere la meglio sugli uomini di Inzaghi, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Callejon e ...

Ancelotti - non abbiamo fatto gran partita : ANSA, - ROMA, 29 DIC - "E' un periodo della stagione un po' particolare. Oggi ho visto diverse partite e non ci sono state prestazioni esaltanti. E' vero che non abbiamo fatto una gran partita, ma ...

Ancelotti : «Abbiamo mostrato carattere» : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine di Napoli-Bologna: «Bisogna considerare che siamo in un periodo particolare della stagione. Tante squadre giocano un calcio non esaltante, anche noi non abbiamo fatto una grande partita, non siamo riusciti a tenerla sotto controllo. Loro hanno giocato in maniera aperta, così le nostre difficoltà sono aumentate. Abbiamo mostrato carattere, altrimenti non si vinceva». Il ...

Ululati razzisti - Ancelotti attacca : "Abbiamo chiesto la sospensione" : Incandescente finale di partita, due espulsioni e il gol di Lautaro, ma a tenere banco sono gli Ululati. Ancelotti ammette: "Chiesta la sospensione". Spalletti parla del match: "Vittoria meritata"

Inter-Napoli - le rivelazioni di Ancelotti : “abbiamo chiesto tre volte alla Procura Federale di sospendere la partita” : L’allenatore del Napoli ha rivelato come la società azzurra abbia chiesto alla Procura Federale di sospendere la partita per via degli ululati razzisti rivolti a Koulibaly Una serata storta per il Napoli, sconfitto dall’Inter al termine di un match ricco di spettacolo e colpi di scena. Il gol di Lautaro Martinez piega a favore dei nerazzurri una partita complicata, che Icardi e compagni avrebbero potuto anche perdere se Asamoah ...

Ancelotti : «Abbiamo chiesto tre volte di sospendere la partita per gli ululati razzisti» : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine di Inter-Napoli: «Ho chiesto informazioni sul l’espulsione. Il rosso ha determinato il risultato, nel secondo tempo stavamo spingendo e giocando bene. Abbiamo avuto l’opportunità di vincerla anche con un uomo in meno, alla fine c’erano animi un po’ agitati». Gli ululati razzisti a Koulibaly: «C’è stato un ambiente un po’ particolare, per tre volte abbiamo chiesto la ...

Napoli - Ancelotti : "Abbiamo margine per migliorare ancora" : Il Napoli ha battuto 1-0 la Spal soffrendo molto nel finale: "Il gioco del calcio è questo. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e invece nel finale abbiamo rischiato di prendere gol - ha ...

Napoli-Spal 1-0 - Ancelotti : “Dobbiamo essere più cinici - abbiamo rischiato” : NAPOLI SPAL Ancelotti – Al termine della partita vinta contro la Spal, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. leggi anche —> Roma, ecco la lista di Monchi per Gennaio Il tecnico degli azzurri ha analizzato la partita: “Quando non sei cinico e non trasformi le occasioni in […] L'articolo Napoli-Spal 1-0, Ancelotti: “Dobbiamo essere più cinici, ...

Napoli - Carlo Ancelotti avverte lo Zurigo : “rispetto - ma abbiamo voglia di andare avanti” : L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha commentato il sorteggio di Europa League di quest’oggi a Nyon “Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti“. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta così il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che opporrà gli azzurri allo Zurigo. ...

Napoli - Ancelotti : "Anfield - che botta - ma abbiamo risposto bene" : "Stiamo facendo molto bene, ma credo che si possa fare ancora meglio". Carlo Ancelotti è soddisfatto dopo la vittoria del suo Napoli sul Cagliari arrivata con un gol di Milik su punizione in pieno ...

Napoli - Ancelotti : 'Poca lucidità - ma abbiamo fatto tutto il possibile' : È mancato poco, ma questa amarezza ce la portiamo in Europa League, con la consapevolezza di poter fare bene e dire la nostra': così ai microfoni di Sky Sport Carlo Ancelotti commenta l'eliminazione ...