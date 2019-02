Amici | puntata del 9 febbraio | Tish e Vincenzo al serale

Amici 2019 - puntata del 9 febbraio in diretta : altri due allievi conquistano il Serale : Vincenzo - Amici 2019 Continuano gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta giovedì. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 9 febbraio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la decima puntata del sabato di Amici 18. ...

Amici 2019 - puntata del 2 febbraio in diretta : Marco è definitivamente eliminato : Rafael Quenedit Castro - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione di ieri. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 2 febbraio 14.14: Maria De Filippi entra in studio e annuncia i ragazzi di Amici, che arrivano sulle note di Non ...

Amici 2019 - puntata del 2 febbraio in diretta : eliminazioni - nuovi ingressi e primo allievo al Serale : Rafael Quenedit Castro - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione di ieri. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 2 febbraio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la nona puntata del sabato di Amici 18. Presenti in studio, come ogni ...

Cosa è successo a Daniel dopo Amici 18? “Rivolta in puntata! Non è finito qua” : Rivolta ad Amici di Maria De Filippi? Le fan di Daniel Piccirillo furiose! Daniel di Amici 18 è ritornato alla vita di tutti i giorni. Il suo percorso nella scuola si è interrotto: ha fatto spazio a una cantante che ha colpito tutti. Concorrenti compresi, che si sono arresi al fatto che avesse più talento […] L'articolo Cosa è successo a Daniel dopo Amici 18? “Rivolta in puntata! Non è finito qua” proviene da Gossip e Tv.

Amici 2019 - puntata del 26 gennaio in diretta : Valentina e Samuel nuovi allievi - eliminato Gianmarco : Valentina - Amici 2019 Amici 2019 prosegue con un nuovo appuntamento del sabato pomeriggio, registrato nella giornata di giovedì. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto durante la puntata. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 26 gennaio 14.10: Maria De Filippi entra in studio e anticipa “una puntata un po’ ...

Amici 2019 - puntata del 19 gennaio in diretta : Giordana in sfida immediata : Marco Alimenti - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto durante la puntata. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 19 gennaio 14.11: Aspettando Amici… con la sigla ballata dai professionisti e cantata da Arianna, ospite con la sua All For ...

Amici 18 : Marco abbandona il programma nella puntata di domani : L'ultima puntata di Amici 18 ci aveva già regalato già moltissime emozioni, ma ha segnato anche la fine del percorso per ben tre tra i concorrenti. Oggi, 18 gennaio, è stata invece registrata una nuova ricca puntata del celebre talent: la vedremo in onda sui nostri teleschermi domani 19 gennaio alle 14.10. Giordana vince la sfida e può restare nella scuola Il talent di canale 5 sta vivendo una stagione ricca di colpi di scena e di imprevisti e ...