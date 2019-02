Vela – Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini pronti per la RORC Caribbean 600

Vela – Rorc Transatlantic Race : Maserati Multi 70 di Soldini taglia per primo il traguardo della 5ª edizione : Soldini taglia per primo il traguardo della Rorc Transatlantic Race Alle 6.54 34” UTC di sabato primo dicembre (orario ancora da ratificare) Maserati Multi 70 ha tagliato per primo il traguardo della 5a edizione della Rorc Transatlantic Race percorrendo le 2995 miglia che separano Lanzarote da Grenada in 6 giorni, 18 ore, 54 minuti e 34 secondi. L’equipaggio di Maserati Multi 70 è composto da 7 velisti professionisti: a bordo ...