Sci alpino | Calendario Mondiali 2019 | programma | orari e tv Le date delle gare ad Are

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (8 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : Dopo lo splendido argento di Sofia Goggia nel supergigante, i Mondiali di sci alpino di Are 2019 assegnano un’altra medaglia al femminile: la combinata (discesa libera alle ore 11.00, slalom alle ore 14.30). Questa specialità, destinata a scomparire entro il 2021, eleggerà la sciatrice più polivalente. Due anni fa fu trionfo elvetico con Wendy Holdener davanti a Michelle Gisin. La svizzera saprà ripetersi, approfittando dell’assenza ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani, venerdì 8 febbraio, si assegnerà il terzo titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della Combinata alpina femminile. La manche di discesa libera partirà alle ore 11.00 e quella di slalom speciale alle ore 16.15 e concorreranno per la medaglia d’oro 35 atlete. Saranno tre le azzurre al via: partiranno in discesa libera Nicol Delago con il 10, Federica Brignone con il 13, e Marta Bassino con il 17. Ricordiamo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener favorita nella combinata. Brignone e Bassino a caccia di una medaglia : I Mondiali di sci alpino ad Are tornano ad assegnare le medaglie. Domani è il giorno della combinata femminile, una specialità che dirà proprio in Svezia il suo addio alla rassegna iridata, visto che verrà sostituita nelle prossime edizioni dal parallelo. Sarà anche una prima volta stagionale per la combinata, che ormai davvero non si corre neanche più in Coppa del Mondo. La super favorita della vigilia mondiale non sarà al cancelletto di ...

Sci alpino – Sofia Goggia nel vocabolario Zingarelli 2019 : la campionessa descrive la voce ‘discesa’ : Sofia Goggia descrive la parola ‘discesa’ nel vocabolario Zingarelli 2019 La campionessa olimpica di sci alpino è tra gli autori delle ‘Definizioni d’autore’ del vocabolario della lingua italiana. L’azzurra ha scritto una riflessione sulla voce ”discesa” inclusa nella nuova edizione del dizionario edito da Zanichelli, lo ‘Zingarelli 2019’: un contributo per riflettere sul ...

Sci alpino - Dominik Paris : “La pista è bella e mi piace”; Christof Innerhofer : “Sarà una gara con distacchi minimi” : Austria e Norvegia fanno la voce grossa nella prima prova della discesa maschile dei Mondiali ad Are. Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia e ha chiuso la prima prova (disputata su un tracciato che ha visto la partenza abbassata al livello del SuperG per il ...

Sci alpino - Federica Brignone : “La combinata è una disciplina che mi diverte”; Marta Bassino : “Cercherò di tirare fuori tutto ciò che ho dentro” : Venerdì 8 febbraio si disputerà la combinata femminile ai Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna il terzo titolo di questa rassegna iridata dopo quelli del superG, le donne tornano sulla neve e si preannuncia una gara particolarmente incerta con tante pretendenti al trono. Non ci sarà Mikaela Shiffrin ma non vedremo al via nemmeno Sofia Goggia che, dopo l’argento di due giorni fa, ha preferito giustamente saltare ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho provato le mie linee. Ora ho bisogno di riposo per essere pronta in discesa” : Un po’ a sorpresa è stata la svizzera Wendy Hondener la più veloce della terza prova della discesa libera femminile, accorciata a causa della nebbia e del vento presenti nella parte alta, sulla pista di Are (Svezia), sede dei Mondiali 2019 di sci alpino. Al secondo posto a pari merito ci sono due austriache, Tamara Tippler e Ricarda Haaser, che pagano 10 centesimi da Holdener. Ottima la prova anche della ceca Ester Ledecka (+0.11) e della ...

Sci alpino - Prima prova Discesa maschile Mondiali 2019 : Matthias Mayer è il più veloce su Reichelt e Kilde - gli italiani non forzano : Dopo la beffa di ieri in supergigante, quando è uscito di scena mentre era saldamente al comando, Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in Discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia dove si stanno disputando i Mondiali di sci alpino 2019 di Are e ha chiuso la Prima prova (disputata su un tracciato che ha ...

Sci alpino - Dominik Paris il musicista : il Campione del Mondo che suona in un gruppo heavy metal : Dominik Paris non è solo un fenomeno dello sci alpino ma è anche un provetto musicista. Il fresco Campione del Mondo di superG si diletta infatti anche con la musica come ha rivelato la sua fidanzata Kristina Kuppelwieser in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’altoatesino, che ieri ha trionfato ad Are mettendosi al collo l’agognato oro iridato dopo aver già vinto tre discese nel tempio di Kitzbuehel, fa parte di ...

LIVE Sci alpino - Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : Dominik Paris torna in pista - Christof Innerhofer cerca le traiettorie ideali : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto ...