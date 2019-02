L' euro risente dei negativi dati macro dell' Eurozona

Saccatura sul centro europa - l’Italia ne risente marginalmente : Una Saccatura ricolma di aria fredda in quota approccerà il centro Europa nel pomeriggio – serata di oggi 7 dicembre e nella notte impatterà contro la catena alpina andando a formare così un piccolo minimo secondario sul Mar Ligure. La Saccatura sul centro Europa La pre-formazione del sopra detto minimo di pressione sul Ligure sta già portando in queste ore nuvolosità bassa in arrivo dal Tirreno traghettata da correnti Libecciali che ...