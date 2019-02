Il Lugano non molla e batte lo Zugo

Vicky Mantegazza non lascia il Lugano : «Rimango al timone» : I silenzi degli ultimi mesi avevano fatto credere che Vicky Mantegazza fosse pronta a passare la mano. Il presidente del Lugano ha invece smentito ...

«Lasciare Lugano? Decisione difficile - non per soldi ma per migliorare» : L'attaccante Grégory Hofmann ha rilasciato la prima intervista dopo aver comunicato di aver deciso di continuare la sua carriera lontano dal Ticino.