Calciomercato Inter: Rakitic apre all’Inter

: #Inter frenata sulla complicata operazione Carrasco-Candreva: non c’è accordo definitivo su valutazioni e ingaggi ???? #calciomercato - FabrizioRomano : #Inter frenata sulla complicata operazione Carrasco-Candreva: non c’è accordo definitivo su valutazioni e ingaggi ???? #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, si complicano le cessioni di #Perisic e #Miranda: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato #Chievo, ultimo tentativo per #Brazao. C'è anche il #Parma, la situazione ?? #Inter -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ivanha appena fatto una mossa importante per l’, ha chiesto al presidente Bartomeu il via libera del Barcellona per l’estate.Un messaggio chiaro di apertura ai nerazzurri, un’attenzione evidentemente ricambiata dal club presieduto da Steven Zhang. Da giorni negli ambienti blaugrana circolano voci insistenti sulla sua insoddisfazione e il suo nome è stato accostato ai coloriisti, ma gli avvenimenti delle ultime ore dimostrano che il caso ormai è esploso.La mossa dei nerazzurri per non perdere questa occasioneNelle ultime settimane gli uomini-mercato nerazzurri hanno, in effetti, deciso di allargare l’orizzonte degli obiettivi nella caccia ai rinforzi top di centrocampo. Così hanno approfondito i contatti con l’entourage del centrale croato di Valverde. In parallelo non è stata abbandonata la pista madrilena, a dispetto delle indiscrezioni su un rinnovo a breve ...