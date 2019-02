Cabrini | ' La Juventus deve tutelare Dybala'

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L'ex bianconero Antonio, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, ha parlato di alcuni episodi avvenuti nell'ultimo periodo in casa Juve. Poco tempo fa, Douglas Costa è stato protagonista di un incidente dal quale è uscito illeso e fin qui tutto bene. Quello che ha indispettito la società di Agnelli è stata la sua partecipazione al party organizzato da Neymar, nonostante fosse convalescente. L'ex centrocampista, in merito all'argomento, ha dichiarato che un giocatore bianconero è tale anche quando è a riposo ed è questa la regola che vige da sempre in casae, comunque, non sarebbe male se fosse adottata anche da altri club. Questa vicenda potrebbe portare ad una rottura e ciò dipende non solo dalla dirigenza della Continassa, ma anche dalla squadra che tende ad allontanare un certo tipo di giocatori: “I senatori hanno anche una facilità di comando e di decisione ...