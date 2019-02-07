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Traffico Roma del 07-02-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 07-02-2019 ore 08 | 00 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 07-02-2019 ore 08:00 (Di giovedì 7 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULERE, TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO E TRA PRENESTINA E TIBURTINA Traffico INCOLONNATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO SULLA VIA SALARIA, UN RESTRINGMENTO DELLA CARREGGIATA PROVOCA RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CON RIPERCUSSIONI PER IL Traffico, SULL RACCORDO, IN USCITA A VIA SALARIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E CODE TRA LABARO E SAXARUBRA, FILE SUL RACCORDO ...
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