Savicevic su Piatek | “si vede che è promettente”

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Il Milan sta andando bene, è quarto e spero che possa tornare in Champions". Sono le dichiarazioni di Dejan, ex attaccante del Milan e oggi presidente della Federcalcio del Montenegro ai microfoni di Sky Sport a margine del Congresso UEFA. "ha dimostrato subito, già a Genova, di saper segnare. Anche adesso ha iniziato a segnare con il Milan e gli auguro di fare bene. Siche è promettente, si deve guadagnare la numero 9 e spero da giugno la possa portare sulle spalle", ha aggiunto. Infine su Gattuso: "Gattuso sta facendo un buon lavoro, ci sono anche i suoi meriti per questa posizione e gli auguro di fare ancora meglio".