Riforma | via libera del Senato al ddl sul taglio dei parlamentari

Guardia di Finanza - in vigore la Riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...

Via libera alla Riforma : Serie A e B possono tornare a 18 squadre : Novità per la riforma dei campionati: Serie A, B e C potranno chiedere autonomamente il loro format, con Serie A e B che potranno scendere pure a 18 squadre. L'articolo Via libera alla riforma: Serie A e B possono tornare a 18 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Riforma Orlando su riti alternativi - gip Napoli respinse giudizio abbreviato ma Corte d’assise gli restituisce atti : Ci potrebbe essere un bug nella Riforma Orlando che ha anche modificato alcuni aspetti dell’accesso ai riti alternativi – giudizio immediato, giudizio abbreviato e patteggiamento – e da ieri un’ordinanza della III sezione della Corte d’assise di Napoli fa giurisprudenza, risolve l’incertezza, incoraggia l’uso del giudizio abbreviato e dà ragione alla tesi di due avvocati, Giovanni Annunziata e Carlo Ercolino. Sono i difensori di Pietro Polverino ...

Pensioni - la Riforma Fornero non è morta : salviamola : ... o addirittura dei 70,: l'età che viene esibita nei talk show che non esitano a trattare questi complessi argomenti alla stregua degli avventori della sala biliardo dei Bar Sport.

Riforma pensioni : Quota 100 - via libera dal Cdm sugli interventi : "E' un passaggio storico e ovviamente essendo una possibilità di scelta su Quota 100 abbiamo fatto stime", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dopo l'approvazione del cosiddetto decretone contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte del Consiglio dei ministri. Il Cdm approva il decretone Il Cdm, infatti, ha dato il via libera alle misure tanto attese in materia previdenziale ...

Riforma pensioni : Quota 100 in via sperimentale per tre anni ma occhio ai tagli : L'agognata Quota 100 sarà una misura in via sperimentale solo per un triennio. E' quanto è stato confermato nel maxi decreto attuativo che il Consiglio dei Ministri dovrà varare per la successiva entrata in vigore della misura in materia previdenziale. Come ormai noto, è intenzione dell'esecutivo giallo-verde inserire in un unico decreto sia reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle sia la Quota 100, misura voluta ...

Agenti - via alla Riforma. Branchini : 'Chi sbaglia ora paghi' : Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport a Giovanni Branchini, vice presidente dell'assoAgenti europea, che commenta la trattativa per la reintroduzione della figura dell'agente Fifa, voluta dal presidente Gianni Infantino: 'E' ...

Riforma sostegno rinviata al 1° settembre 2019 : Il Governo blocca la Riforma di Renzi (decreto n.66) che prevedeva una rivoluzione sul sostegno. Pertanto, la Riforma sul sostegno non partirà più dal 1° gennaio 2019, ma dal 1° settembre 2019. Il Governo ha inserito un emendamento alla legge di bilancio, rinviando l’entrata in vigore del decreto 66/2017, attuativo della Buona Scuola che ha introdotto diverse novità sull’inclusione degli studenti disabili. Le principali riguardavano ...

Asl2 - Toti e Viale : "Auguri a Porfido per il nuovo incarico - grazie per il lavoro svolto e per il contributo su attuazione Riforma SSR" : "Rivolgiamo al dottor Porfido l'augurio di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico in Lombardia, ringraziandolo per l'impegno profuso in questi tre anni in Liguria, inizialmente anche con un ...

Ungheria - Orban sfida ancora la Ue : via libera a “legge sulla schiavitù” e alla Riforma per controllare i giudici : Viktor Orbán torna a provocare le istituzioni dell’Unione europea, oltre che i suoi alleati del Partito Popolare Europeo, con una nuova riforma del sistema giudiziario approvata mercoledì dal Parlamento di Budapest. Con l’appoggio della maggioranza dell’assemblea, il governo a guida Fidesz ha ottenuto l’ok alla creazione di un nuovo organo giudiziario per risolvere questioni relative alla pubblica amministrazione. Un nuovo tentativo di ...

Pensioni : Riforma ormai definita - requisiti congelati per le anzianità e quota 100 al via : Tra Commissione europea e governo la discussione relativa alla manovra finanziaria del governo Conte sembra abbia preso la via giusta. Il taglio di 7 miliardi della manovra dovrebbe essere la soluzione che permetterà all’esecutivo di ricevere il consenso della Ue sulla manovra finanziaria. Stando alle ultime indiscrezioni, il taglio non andrà ad influenzare le due misure cardine della manovra, cioè quota 100 e reddito di cittadinanza, ma è ...