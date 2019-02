Radja Nainggolan ora è finalmente pronto a riprendersi l’Inter

lanotiziasportiva

: Radja Nainggolan sbaglia il rigore decisivo e l'Inter si ferma ancora ai quarti: la Lazio passa a San Siro e va in… - Eurosport_IT : Radja Nainggolan sbaglia il rigore decisivo e l'Inter si ferma ancora ai quarti: la Lazio passa a San Siro e va in… - cesololinter_ : Buongiorno a tutti tranne te radja nainggolan. Per lui buonanotte;starà tornando ora dal mercoledì universitario - Nerazzurroo1908 : @cmdotcom Infatti si vedeva che portava più peso. Dai Radja #Nainggolan -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)sta facendo di tutto per non avere rimpianti e perla sua Inter.Contro il Bologna, all’andata, era arrivato il primo gol in maglia Inter. Contro il Bologna, nella disgraziata sconfitta di domenica sera a San Siro, il belga ha mostrato i primi, timidissimi segnali di risveglio.Maglia da titolare e 68 minuti in campo, il top dalla trasferta in casa Chievo del 22 dicembre. Con qualche contrasto vinto in più, qualche movimento più deciso, una faccia molto diversa ma anche tanti palloni sbagliati e poco carisma. Siamo ancora all’inizio della strada che può portare alla rinascita, ma il Ninja di oggi sembra già molto diverso da quello che prima di Natale era stato sospeso dal club dopo l’ennesimo comportamento fuori dalle regole.Risultati fisici che iniziano a vedersiE i risultati già si vedono: a fine 2018 era molto appesantito, ora la linea è sistemata, ...