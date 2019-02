Tav | M5s vs Salvini Di Battista | “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i

Tav - ministero : ‘Analisi condivisa prima con Francia e Ue - poi con Lega-M5s’. Salvini : ‘Bizzarro che Parigi veda le carte e io no’ : Il ministero dei Trasporti condividerà l’analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione prima con la Francia e l’Unione europea e poi con Lega-M5s. A confermare la posizione, già ribadita nei giorni scorsi, è lo stesso dicastero guidato da Danilo Toninelli. Che ha anche specificato: “M5s e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier”. In realtà la tensione tra i soci di governo rimane molto alta: “Io da ...

Europee - porTavoce Gilet Gialli : "Con M5S molti valori condivisi ma niente alleanze" : M5s e Gilet Gialli futuri alleati? "niente affatto" ha chiarito uno dei portavoce del movimento transalpino dei Gilet Gialli liberi dopo l'incontro avvenuto oggi in un albergo dell’hinterland parigino con Di Maio e Di Battista. "La nostra lotta è molto mediatizzata" in Italia e "volevamo incontrarli" ha detto Christophe Chalençon a Le Parisien. I Gilet Gialli volevano "scoprire questo partito e capire bene il suo posizionamento politico ...

Tav - la Lega all'attacco di Toninelli "Analisi di parte - tecnici del M5S" : Nell'analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, che il Mit ha consegnato oggi all’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, "ci sarà peste e corna riguardo il progetto della Tav. E' chiaro che se individui dei tecnici con la bandiera sulle spalle... Segui su affaritaliani.it

Tav - Chiamparino attacca Lega e M5S : 'La loro baruffa elettorale mette a rischio soldi degli italiani' : 'Ora che la vicenda è diventata esplicitamente solo politica, alla faccia dell'analisi costi-benefici, è chiaro chi davvero vuole la Tav insieme alle altre opere, come il Terzo Valico, indispensabili ...

GOVERNO NO Tav?/ "Lo stop può deciderlo solo il Parlamento non M5s" : In caso di ritardi prolungati l'Italia dovrà restituire i fondi Ue già stanziati. Ma la Tav è una legge dello Stato e il GOVERNO da solo non può cambiarla

Venezuela-Tav e sullo sfondo Diciotti - tiro alla fune Lega-M5S : Roma, 4 feb., askanews, - Difficile immaginare che il Governo possa cadere sul Venezuela, anche se la presa pubblica di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha bacchettato ...

Venezuela e Tav passando per il caso Diciotti : il tiro alla fune Lega-M5s : Roma, 4 feb., askanews, - Le due forze di maggioranza, Lega e M5s, sono impegnate in un 'tiro alla fune' su tre questioni: Venezuela, Tav, caso Diciotti. Difficile immaginare che il governo possa ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La Tav? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

Roberto Fico da Fazio : "Il M5S è sempre stato no Tav" : Nel giorno del terzo anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che è colui che più si sta battendo nella ricerca della verità su questo caso, è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di "Che tempo che fa" e proprio questo è stato l'argomento di partenza dell'intervista. Fico ha detto:"C'è da andare avanti senza fermarsi. Ringrazio la procura di Roma, che ha fatto un ...

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

M5s e Lega nella trappola della Tav : Le tensioni tra M5S e Lega su Tav Torino-Lione Parigi, 4 feb - (Agenzia Nova) - Con la polemica sulla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità (Tav) Torino-Lione, l’alleanza tra il Movimento 5 Stelle (M5S) e la Lega, al governo in Italia dal primo giugno scorso, entra in un “tunnel”.

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura