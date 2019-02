Stadio di Roma | il pm chiede il processo per 15 | tra gli imputati anche Parnasi

Stadio Roma : chiesto il processo per Luca Parnasi : La procura ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per quindici persone in relazione agli illeciti legati alla costruzione del nuovo Stadio della Roma che dovrebbe sorgere nell'area di Tor di Valle. La richiesta di processo , anzitutto, è stata avanzata nei confronti dell'imprenditore di Eurnova, Luca Parnasi , e di cinque suoi stretti collaboratori ( Luca Caporilli, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Gian Luca Talone e Simone Contasta). Il pm ...

Stadio Roma - il Politecnico : “I trasporti previsti non bastano - serve alternativa all’auto”. Ma il nuovo piano non esiste : Prima i trasporti e poi lo Stadio. E almeno il 60% dei tifosi utilizzi i mezzi pubblici. Il termine “catastrofico”, riferito alla viabilità del quadrante, resta lì, virgolettato e in grassetto, a ricordare che i flussi di traffico in direzione del futuro Stadio di Tor di Valle saranno insostenibili per la città di Roma. Questo “se” – e qui sta il punto – non si provvederà non solo a realizzare quanto già previsto in seno al nuovo progetto (del ...