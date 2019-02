Restitution day | da tagli stipendi M5s 2 mln ad alluvionati | “Avviciniamo cittadini e

Il Ministro Di Maio lancia il “ Restitution Day” : “Due milioni di euro alle popolazioni colpite dal maltempo” : “Oggi è un Restitution Day speciale. I 2 milioni di euro che ci siamo tagliati dai nostri stipendi andranno in aiuto alle popolazioni di Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia colpite dal maltempo negli scorsi mesi“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio presentando la conferenza stampa alla Camera con i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Borrelli e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Oggi ...

Grillini in tilt - slitta Restitution day : Roma, 21 dic., AdnKronos, - - La piattaforma doveva essere pronta già qualche settimana fa, in tempo per lanciare il 'restitution day' prima di Natale. Ma qualcosa è andato storto e così il varo della ...