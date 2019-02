Phoenix Point | il successore spirituale di XCOM subisce un nuovo rinvio

eurogamer

: Ovviamente l'unica differenza tra New Orleans e Phoenix per LaVar è che a Phoenix non c'è uno straccio di point gua… - paxer89 : Ovviamente l'unica differenza tra New Orleans e Phoenix per LaVar è che a Phoenix non c'è uno straccio di point gua… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Come riporta Eurogamer.net, Julian Gollop ha annunciato che il gioco di strategia sci-fi eX-COM,, non sarà disponibile a giugno, come anticipato in precedenza. Il gioco è ora previsto per il lancio a settembre.contrappone l'umanità contro gli orrori alieni e il suo mix di combattimento a squadre a turni e costruzione di basi è stato descritto come "una continuazione ed evoluzione" delle idee viste nel classico titolo strategico di Gollop del 1994, X-COM.sarebbe dovuto uscire alla fine del 2018, ma lo scorso maggio Gollop comunicò lo slittamento del lancio fino al giugno 2019, al fine di realizzare correttamente il potenziale del gioco.Read more…