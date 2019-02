Pausa pranzo in ufficio | 5 cibi anti sonnolenza

gqitalia

: @Your_Miss_Robin Un'idea ottima per una pausa pranzo differente! - Louis_Cifer_65 : @Your_Miss_Robin Un'idea ottima per una pausa pranzo differente! - anarcomico : @cf5a3c201c6948d Ora glielo dico in pausa pranzo. - LumeBistro : Poco tempo per la pausa pranzo?.. Chiamaci allo 0861/810077 per prenotare -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Per chi mangia inlarischia spesso di trasformarsi in una vera e propria trappola non solo per la salute e per la linea, ma anche per la produttività. Panini, tramezzini, pizzette, snack già pronti anche se pratici e veloci da consumare, non sono la soluzione ideale. Oltre a essere ricchi di calorie, zuccheri e grassi «cattivi», rischiano di appesre troppo l’organismo e favorire stanchezza, affaticamento e, nemici della produttività e della concentrazione.Per affrontare con una marcia in più gli impegni del resto della giornata meglio puntare suche danno energia e aiutano a essere scatte vitali. Vediamo insieme quali preferire e perché.Riso nero Il riso nero è una buona fonte di vitamine del gruppo B e di minerali come il magnesio, il ferro e il potassio, che aiutano a contrastare il senso di stanchezza e la sensazione di fiacca. ...