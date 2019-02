Papa | ad Abu Dhabi una nuova pagina di storia per dialogo e pace

agi

: “Abbiamo scritto una pagina di storia”. Di ritorno a Roma, il Papa parla dell’incontro di Abu Dhabi, “sorpresa di D… - albertocaldana : “Abbiamo scritto una pagina di storia”. Di ritorno a Roma, il Papa parla dell’incontro di Abu Dhabi, “sorpresa di D… - 1970Germano : Papa Francesco torna a Roma. Sulla strada del dialogo fraterno tra le fedi - MariaCristinatt : 'Papa Benedetto ha avuto il coraggio di sciogliere una congregazione femminile che era entrata dentro questa schiav… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) "Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più: io e il Grande Imam di Al-Azhar abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la".Lo ha affermatoFrancesco all'Udienza Generale di oggi, dedicata alla recente visita negli Emirati Arabi Uniti. "Un viaggio breve ma molto importante che, riallacciandosi all'incontro del 2017 ad Al-Azhar, in Egitto, ha scritto unanelladeltra Cristianesimo e Islam e nell'impegno di promuovere lanel mondo sulla base della fratellanza umana", ha aggiunto Francesco.