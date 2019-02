Modena | donna di 38 anni ritrovata carbonizzata all' interno di un' auto incendiata

Blastingnews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) E' accaduto stamattina a, unadi 38di origine marocchina ma residente da diverso tempo nella cittadina dove lavorava regolarmente come badante è statasenza vita e completamenteall'di una vettura da poco. Un carabiniere fuori servizio e in borghese che passava da quelle parti ha notato l'che emetteva fumo e avvicinandosi si è accorto che sul lato posteriore vi era una, ormai morta. Sul posto l'equipe del 118, i vigili del fuoco che hanno isolato l'area per precauzione e la squadra mobile della polizia di stato insieme al magistrato Monica Bombana e il procuratore capo Lucia Musti che hanno avviato prontamente le indagini.I dettagli del ritrovamento L'mobile, una Nissan Juke, è stataintorno alle 11:00 di questa mattina in una strada isolata adiacente i binari di una ferrovia nei pressi di Via ...