L’Italia sprofonda | l’Europa pronta a tagliare stime del Pil 0 | 2% nel 2019

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La Commissione Ue si appresta a rivedere ledi crescita dell'Italia per il, con un drastico taglio della sua ultima previsione sul Pil di novembre (1,2%) e di quella inserita dal Governo in manovra (1%): secondo quanto appreso dall'ANSA, nelle previsioni economiche invernali che la Commissione Ue pubblichera' domani, il Pildell'Italia dovrebbe essere rivisto a 0,2%. Un dato, precisano fonti europee, che tiene in considerazione anche gli effetti della manovra varata a dicembre.