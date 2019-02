Avril Lavigne e Nicki Minaj insieme nella canzone “Dumb Blonde”?

Avril Lavigne : dai un’occhiata alla tracklist del nuovo album “Head Above Water” : In uscita a febbraio The post Avril Lavigne: dai un’occhiata alla tracklist del nuovo album “Head Above Water” appeared first on News Mtv Italia.

Il video ufficiale di Tell Me It’s Over - il nuovo singolo di Avril Lavigne (testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Avril Lavigne è Tell Me It’s Over ed è stato rilasciato meno di ventiquattro ore fa insieme al video ufficiale su YouTube. Un brano che parla della fine di una relazione d’amore, della paura che si prova in quei momenti, ed è un invito ad essere forti nel momento in cui è finita ed è giusto chiudere un rapporto. Tell Me It’s Over, scritto da Avril Lavigne in collaborazione con Melissa Bel, Ryan Cabrera, Johan Carlsson e ...

Avril Lavigne : fuori ora il video della nuova canzone "Tell Me It's Over"

Avril Lavigne torna a cantare dopo la malattia : ecco «Head above water» : ' Dio, aiutami a tenere la testa fuori dall'acqua ', e la preghiera ha ispirato il titolo del suo nuovo cd: si chiama infatti ' Head above water ' l'ultimo disco di Avril Lavigne , in uscita il ...