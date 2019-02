ATP Cordoba – Sonego sconfitto agli ottavi di finale | Londero si impone in due set

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno. Sconfitto in due dall’argentino Londero : Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il piemontese è stato Sconfitto dall’argentino Juan Ignacio Londero, numero 112 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Sonego non riesce a sfruttare una palla break in apertura di primo set e soprattutto Londero vince un terzo game lottatissimo, arrivato addirittura alla ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimonta e supera il brasiliano Seyboth Wild dopo una lunga battaglia : dopo una battaglia lunga tre ore e un quarto, con il punteggio di 6-7 (8) 7-5 7-6 (4), il qualificato italiano Alessandro Giannessi sconfigge la Wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove, sulla terra rossa outdoor argentina, sfiderà il padrone di casa Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding. Nel primo set il primo allungo arriva nel quinto gioco (dopo che i ...

ATP Cordoba – Maratona Giannessi : l’azzurro piega Seyboth Wild al terzo set dopo 3 ore di partita! : Alessandro Giannessi esce vincitore dalla Maratona d’esordio nell’ATP di Cordoba: il tennista azzurro batte il brasiliano Seyboth Wild in 3 set Servono 3 ore e 13 minuti di partita, distribuiti su 3 estenuanti set, ad Alessandro Giannessi per poter battere Thiago Seyboth Wild, brasiliano numero 451 al mondo dimostratosi ben più ostico di quanto la sua posizione in classifica rispecchi. Sul cemento dell’ATP di Cordoba, Giannessi si è ...

ATP Cordoba – Sonego sul velluto - Lorenzi ko all’esordio : Lorenzo Sonego piega Andujar nell’esordio sul cemento dell’ATP di Cordoba: Paolo Lorenzi sconfitto dall’argentino Guido Pella in due set Sorride a metà l’Italia del tennis impegnata nella notte sul cemento dell’ATP di Cordoba. Esordio positivo per Lorenzo Sonego (n°113 ATP) che in 1 ora e 35 minuti si sbarazza dello spagnolo Pablo Andujar in due set (3-6 / 2-6) e prenota la sfida contro il vincente di Jarry-Londero. Niente da fare invece ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Paolo Lorenzi viene eliminato al primo turno dall’argentino Guido Pella : Fiaccato dalle oltre cinque ore di battaglia dei turni di qualificazione, Paolo Lorenzi esce di scena dal tabellone principale del torneo ATP 250 di Cordoba dopo appena 75 minuti di gioco: sulla terra rossa outdoor argentina il lucky loser azzurro cede al padrone di casa Guido Pella, numero 8 del seeding, che si impone col punteggio di 6-1 6-3. Nel primo set Pella tiene a zero in apertura e poi trova subito il break, complice un sanguinoso ...

Teenis - ATP Cordoba 2019 : Lorenzo Sonego accede al secondo turno - surclassato Pablo Andujar : Lorenzo Sonego supera lo spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 35 minuti con lo score di 6-3 6-2 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba: sulla terra rossa outdoor l’azzurro attende ora il vincente del match (che si disputerà domani) tra il cileno Nicolas Jarry, numero 5 del seeding e la wild card argentina Juan Londero. Nel primo set avvio equilibrato, con servizi dominanti e nessuna palla break nei primi quattro ...