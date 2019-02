Altri sport; Boxe: a Dakar si fa a pugni per il futuro

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Soulymane Mbaye é nipote di senegalesi e la terra dei suoi nonni l’ha sempre portata nel cuore. Nella vita é stato un pugile professionista, é salito sul ring per quarantanove volte e per quarantadue ha vinto, ventidue volte addirittura per KO. Nel 2006, per di più, é stato campione del mondo nei pesi superleggeri, sconfiggendo a Boston, dopo appena quattro riprese, Raoul Horacio Balbi. La sua carriera é proseguita fino al 2017, anno in cui é stato sconfitto nell’incontro per il titolo francese.Sempre nel 2017 peró, Mbaye é stato scelto dal regista Samuel Jouy per il suo lungometraggio d’esordio: Sparring. Nel film, Souleymane interpreta il personaggio di Tarek M’Barek, astro nascente del pugilato, che assume il vecchio pugile Steve Landry (interpretato da Mathieu Kassovitz) come sparring partner per i suoi allenamenti sul ring.Il film ha avuto un buon ...