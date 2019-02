Svolta nella ricerca sulle protesi artificiali | su una donna svedese il primo impianto al

meteoweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019) È unala prima beneficiaria al mondo di untransradiale (sotto il gomito) stabile e permanente per il controllo di una mano robotica. In un intervento chirurgico pioneristico, sono stati innestati impianti in titanio nelle due ossa dell’avambraccio della(radio e ulna), sfruttando la tecnica dell’osteointegrazione combinata alle interfacce muscolari. L’potrà essere utilizzatovita di tutti i giorni e consentirà di controllare in modo naturale la mano robotica e di restituirne le percezioni sensoriali. Laè arrivata all’interno del progetto dieuropeo DeTOP (Dexterous Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural control and sensory feedback), coordinato dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Horizon 2020. Il nuovoè ...