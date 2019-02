Sofia Goggia argento mondiale in SuperG | a 100 giorni dall’infortunio

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali : Sofia Goggia ci porta a quota 68 : L’Italia ha ritoccato il suo medagliere ai Mondiali di sci alpino, Sofia Goggia ha infatti conquistato una pesantissima medaglia in superG ad Are e ha aumentato il numero di sigilli della nostra Nazionale nella rassegna iridata. La prima edizione si disputò nel 1931 a Murren e fino al 1937 venne organizzata ogni anno, dopo lo stop dovuto alla Seconda Guerra Mondiale si ripartì dal 1948 con cadenza biennale e fino a Lake Placid 1980 le ...

Sofia Goggia - una fuoriclasse indiscutibile. La più grande dopo Deborah Compagnoni : A caldo un pizzico di amarezza rientra nella natura umana delle cose. Vedi sfumare un oro mondiale per soli 2 centesimi, anche se a batterti è colei che, forse sin da ora, può essere considerata come la più grande sciatrice di tutti i tempi. Poi, riflettendo con calma, comprendi la portata dell’ennesima impresa che hai realizzato. Vice-campionessa del mondo, con appena due gare nelle gambe ed una stagione saltata quasi per intero dopo la ...

Sofia Goggia argento in SuperG ai Mondiali di sci di Svezia : Subito una medaglia per l'Italia ai Mondiali di sci ad Are in Svezia. Nel SuperG femminile, che apre la rassegna iridata, Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'argento, beffata per un soffio (appena 2") dall'americana Mikaela Shiffrin. Per lei è il quarto titolo mondiale in carriera, il primo in una disciplina veloce. Bronzo alla svizzera Suter.Per l'Italia c'è poi il 5° posto di Nadia Fanchini e il 7° di Francesca Marsaglia. ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia dopo l’argento : “Pensavo di giocarmi le mie carte - a un certo punto ho sciato bene. Grande Italia” : L’Italia ha incominciato alla Grande i Mondiali 2019 di sci alpino grazie a una fantastica Sofia Goggia che ha conquistato la medaglia d’argento in SuperG, la bergamasca ha subito fatto centro ad Are (Svezia) e festeggia un secondo posto eccezionale ad appena due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin che l’ha beffata nel finale. La Campionessa Olimpica di discesa libera, rientrata dall’infortunio solo una decina ...

