Si parla dell' orrore delle Foibe con lo storico Gianni Oliva

La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni 4 febbraio : Andreatta parla del futuro della serie - finale di stagione - : La Compagnia del Cigno, Anticipazioni ultima puntata 4 febbraio: un'amara scoperta per Matteo e concerto di fine anno nel finale di stagione

Violenza sulle donne, l'appello dell'avvocato: 'parlatene'

Mattarella contro il madurismo del governo e i problemi della quota100. Di cosa parlare stasera a cena : Finalmente un bel né né, e di fonte quirinalizia. Il perfetto presidente Mattarella costretto ancora una volta a puntualizzare, per strappare il governo dalla deriva madurista, mentre la vergogna del blocco tutto italiano della decisione europea resta purtroppo tutta lì. Presentazione con trionfo

Pensioni : Quota 100 - si ipotizzano modifiche prima della conversione in parlamento : Il maxi decreto unico che contiene Quota 100 e reddito di cittadinanza sta seguendo il suo iter parlamentare in aula al Senato per poi passare alla Camera per la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Intanto, arrivano nuove critiche da parte dell'economista della Lega Alberto Brambilla che non esclude possibili modifiche alla misura tanto attesa dai lavoratori durante l'iter parlamentare. Per ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv : la donna muore subito dopo : Ospite di Verissimo, sabato pomeriggio Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della madre 86enne, malata di Alzheimer da dieci anni, ma poco dopo la fine della trasmissione la signora è morta. Matilde aveva infatti da poco finito di registrare la puntata quando ha annunciato la notizia su Instagram: “Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia ...

Matilde Brandi parla per la prima volta della malattia di sua madre in tv e lei muore alla fine della trasmissione. La storia è davvero ... : Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo. Da qualche giorno rifiuta il cibo e capisco tante persone che decidono di voler morire'. Matilde ...

Mara Venier parla delle donne di Sanremo ma dimentica Simona Ventura : polemica in rete : Scoppia la polemica sulla nuova puntata di Domenica In trasmessa questo pomeriggio su Raiuno con Mara Venier. La conduttrice veneta, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, ha dedicato ampio spazio alla kermesse musicale, proponendo al pubblico del suo programma un lungo talk show dove si è parlato anche delle donne che hanno avuto modo di condurre in solitaria il Festival di Sanremo. Il pubblico social, però, ha notato che tra le ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv. Dopo l'intervista la donna muore. "Sei volata via" : "Si spegne giorno si spegne. Ora rifiuta anche il cibo. È una malattia maledetta e non c'è cura. Mia mamma era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo". Per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, Matilde Brandi aveva parlato della malattia della madre, affetta da Alzheimer. Si era commossa in studio e aveva ...

Matilde Brandi parla della madre malata a Verissimo. Dopo l'intervista la donna muore : Ieri pomeriggio Matilde Brandi è stata ospite nello studio di Verissimo. La bella ballerina ha parlato della sua vita privata, della carriera e poi è finita su ciò che le sta più caro: sua mamma. La donna è malata da anni di Alzheimer e per Matilde tutta questa situaione è una sofferenza. A Silvia Toffanin, quindi, la Brandi ha parlato di questa situazione difficile e le sue lacrime scorrevano copiose sul viso. È difficile non piangere quando un ...

Venezuela - parlamento : “Stupiti dal governo italiano”. Comunità italo-venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...

VIDEO | Filippo Magnini parla della 'squalifica per doping' : "Non esiste un caso come il mio" : Ospite, con Giorgia Palmas, dell'ultima puntata di Verissimo, Filippo Magnini ha parlato della sua squalifica. Una vicenda...

Elisa Isoardi parla della sua storia d’amore con Matteo Salvini : La conduttrice tv Elisa Isoardi durante un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” ha raccontato la fine della storia d’amore con Matteo Salvini dopo il tanto discusso post su “Instagram”: “Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo. La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato, e io non credo di aver mai lanciato messaggi ...

Taylor Mega/ 'parlare della mia tossicodipendenza non è stato facile' : la Marcuzzi contenta - Isola dei Famosi - : Taylor Mega potrebbe essere la prima naufraga eliminata de L'Isola dei Famosi 2019? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Nightflyers : Eoin Macken ci parla della nuova serie fanta-horror di Netflix : Abbiamo già molto da fare con l'ingegneria genetica, e la possibilità di clonare, ma siamo abbastanza avanzati per andare oltre questo? Questa contraddizione tra quanto la scienza spinga sulla nostra ...