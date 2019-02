Mondiali Para Taekwondo | 1 Argento e 2 bronzi nella prima giornata

Mondiali Snowboard – Italia senza medaglie nel gigante parallelo : Coratti fuori ai quarti : Mondiali, Coratti fuori ai quarti: è settimo nel gigante parallelo. Ochner si ferma agli ottavi della gara femminile Non arrivano medaglie per l’Italia nel gigante parallelo disputato ai Mondiali di Snowboard. Edwin Coratti è il migliore degli azzurri e si ferma ai quarti di finale contro il giovane russo Dmitry Loginov: il 27enne delle Fiamme Oro prova ad attaccare subito per sorprendere il rivale, ma va fuori linea e cade ...

Sci alpino Paralimpico - Mondiali 2019 : ancora un oro per Giacomo Bertagnolli - stavolta nella supercombinata : Non finisce di stupire Giacomo Bertagnolli nel corso dei Mondiali 2019 di sci alpino Paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora, in Slovenia. Dopo le due vittorie conquistate negli scorsi giorni, il nostro campione, accompagnato da Fabrizio Casal, ha vinto anche la super-combinata odierna nella categoria Vision Impaired, fissando il miglior tempo sia nel supergigante in 1:02.93 sia in slalom, con 43.39. Alle sue spalle due slovacchi, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : una discesa e un gigante per prepararsi al meglio verso i Mondiali : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si prepara per dare il cambio alle donne a Garmisch. Nello scorso fine settimana, infatti, sono state le colleghe a gareggiare sulla celebre Kandahar, mentre in questo weekend sarà il Circo Bianco al maschile a disputare due gare sulle nevi tedesche. Sono in programma, infatti, una discesa e uno slalom gigante che metteranno in palio punti importanti a livello di Coppa del Mondo (con Marcel Hirscher che ...

Paralimpici : Mondiali sci - oro Bertagnolli : Felice il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli: "questa coppia sta scrivendo pagine importanti dello sport italiano. Siamo di fronte a due fantastici campioni che regalano ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : fantastico oro in discesa per Giacomo Bertagnolli : Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora. A salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta uno straordinario Giacomo Bertagnolli. L’azzurro ha vinto l’oro nella discesa libera nella categoria vision impaired, conquistando la sua terza medaglia in questa rassegna iridata dopo l’altro oro in slalom e l’argento in ...

Snowboard - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su cross e parallelo : Tutto pronto in terra statunitense per un grande evento come i Mondiali di Snowboard: gare in programma da giovedì 31 gennaio a domenica 10 gennaio in quel di Park City. Saranno undici giorni fittissimi: tantissime specialità, tutti a caccia delle medaglie iridate. Proverà a giocarsi le sue carte anche l’Italia, che è già volata in Nordamerica con una folta pattuglia: andiamo a scoprire le speranze di podio per gli azzurri. Le ambizioni ...

Discriminava gli israeliani - tolti alla Malaysia i Mondiali di nuoto paralimpico : In Israele, dove ieri come in tutto il mondo si celebrava la Giornata della memoria, l'annuncio è stato accolto con grande soddisfazione. 'Sono parole che arrivano a difesa della libertà e dell'...

Malesia : Comitato paralimpico internazionale revoca assegnazione Mondiali di nuoto dopo veto agli atleti israeliani : ... per ragioni politiche, non c'è assolutamente altra alternativa se non quella di cercare un nuovo paese ospitante" perché "tutti i campionati del mondo devono essere aperti alla competizione di tutti ...

Non invitano atleti di Israele - niente Mondiali paralimpici di nuoto alla Malesia : Roma, 27 gen., askanews, - Il Comitato paralimpico internazionale ha tolto alla Malesia il diritto di ospitare i campionati mondiali di nuoto per il rifiuto di ospitare nuotatori israeliani. Le gare ...

Nuoto - tolti alla Malesia i Mondiali Paralimpici del 2019 : Luca Pancalli svela i motivi : La decisione del Paese organizzatore di escludere per motivi politici gli atleti israeliani ha spinto il Comitato Paralimpico Internazionale a revocare l’assegnazione dei Mondiali “Il governing board dell’International Paralympic Committee (Comitato Paralimpico Internazionale, ndr) ha revocato alla Malesia l’organizzazione dei Mondiali di Nuoto 2019 dopo la decisione del governo del Paese organizzatore di non ...

Stop ad atleti Israele - tolti alla Malaysia i Mondiali paralimpici di nuoto : E la ministra per la cultura e lo sport Miri Regev ha detto alla radio statale che la decisione odierna è il frutto di un impegno diplomatico portato avanti da Israele "sia in pubblico che dietro le ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : nelle tre gare odierne successi per Farkasova - Bochet e Forster : Giornata senza medaglie per i colori azzurri per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino paralimpico 2019 di Kranjska Gora, Slovenia. Gli atleti sono stati impegnati in tre categorie nella kermesse iridata. Per quanto riguarda lo slalom femminile, categoria Impaired, il successo è andato alla slovacca Henrieta Farkasova con il tempo complessivo di 2:08.45 (1:05.85 nella prima manche, 1:02.60 nella seconda) davanti alla britannica Menna ...

Mondiali di sci paralimpico : che spettacolo gli azzurri! Bertagnolli-Casal d’oro nello slalom : Sci, splendido oro di Bertagnolli-Casal nello slalom dei Mondiali paralimpici. La soddisfazione di Pancalli Seconda prova ai Mondiali di sci alpino paralimpico di Kranjska Gora, Slovenia, per gli azzurri ed è di nuovo festa per la coppia trentina visually impaired Giacomo Bertagnolli-Fabrizio Casal. Dopo l’argento dell’altro ieri nel gigante, oggi è arrivato l’attesissimo oro. Gli atleti delle Fiamme Gialle, ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : Giacomo Bertagnolli oro nello slalom : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora. A salire sul gradino più alto del podio è stato Giacomo Bertagnolli. L’azzurro ha vinto l’oro nello slalom nella categoria vision impaired, conquistando la sua seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento in gigante. Bertagnolli, guidato da Fabrizio Casal, è stato molto bravo a ...