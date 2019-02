La prima mano robotica impiantata per tutta la vita

Impiantata con successo la prima mano robotica permanente al mondo - : La paziente è una donna quarantacinquenne svedese a cui è stata Impiantata una tecnologia sviluppata nell'ambito del progetto europeo DeTOP, coordinato da Christian Cipriani

Calcio a 5 - amichevole Romania-Italia 0-2 : buona la prima per Alessio Musti - decidono Romano e un’autorete di Stoica : buona la prima per Alessio Musti. L’Italia di Calcio a 5 ha iniziato bene il proprio percorso sotto la gestione del nuovo tecnico, sconfiggendo la Romania 2-0 a Piatra Neam? nella prima delle due amichevoli in programma in terra rumena. Gli azzurri si sono imposti alla Sala Polivalenta grazie alle reti di Sergio Romano al 4’04” del secondo tempo e ad un’autorete di Dumitru Stoica al 6’27” della ripresa. Una ...

Serie A - Juve : prima storica senza BBC. E il talismano Caceres è subito l'anti-Gervinho : In passato le trasmissioni sono state quasi sempre magnifiche. Solo a volte difficoltose, ma mai del tutto assenti. Non c'è mai stata una Juve come questa che attende il Parma, dotata di difesa tanto ...

Il governo frena sulla manovra bis : “Non se ne parla prima di giugno” : Devono mostrarsi tranquilli, sicuri, magari fare pure la faccia feroce scaricando sui governi precedenti la colpa di essere entrati in zona recessione. Nessuna manovra correttiva, assicurano in fila il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, perché bisogna attendere le magnifiche sorti progressive di Quota 100 e del...

Calciomercato live - le ultime ore prima del gong : manovre Parma-Samp - mosse di Spal e Lazio : Calciomercato live – ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Attenzione a tutti i problemi ma prima alle persone - Francesco - il papa dal volto umano : Don Bosco diceva che l'educazione è anzitutto una questione di cuore. papa Francesco ripete con l'esempio che la vita cristiana è anzitutto testimonianza dell'amore di Dio. Dove c'è l'esempio la ...

primavera - Cagliari-Inter 1-2 : Merola e Gavioli firmano la rimonta nerazzurra : Cornice nobile per Cagliari-Inter, posticipo domenicale del campionato Primavera 1 ospitato dalla Sardegna Arena. Le due squadre hanno onorato l'importanza del palcoscenico, regalando una partita ...

Presentata la prima mappa in HD del genoma umano : È stata pubblicata sulla rivista Science, una delle più prestigiose riviste scientifiche pubblicata dall'American Association for the Advancement of Science e fondata da John Michaels nel 1880, una dettagliatissima mappa in alta definizione che permette a chiunque la osservi di identificare tutti quelli che sono stati da sempre definiti i punti caldi del Dna umano, nella quale si concentrano anche tutte le possibili mutazioni genetiche. La ...

Romano Prodi : "Le elezioni Europee di primavera come quelle del '48 in Italia" : "Davanti a Stati Uniti e Cina, non avremo un futuro se non staremo assieme". L'invito a esporre la bandiera europea il 21 marzo "è chiamare a raccolta tutti coloro che condividono l'idea di rilanciare un destino comune, chiudendo col passato e preparando il futuro. Una chiamata al centro-sinistra, ma anche nel centro-destra ci sono europeisti". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, in un'intervista alla Stampa in cui ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : prima sconfitta stagionale per Bolzano - in cinque per la lotta play-off : Dopo 14 giornate cade l’imbattibilità del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, con la banda di Dvorsek che al Pala Gasteiner cede 32-25 al miglior Pressano della stagione, trascinato dall’accoppiata Dedovic-Bolognani, che con 8 reti spazzano via la capolista. In seconda piazza regge però il Cassano Magnago, che supera 26-22 Cingoli, grazie alle 9 reti di Alessio Moretti, mentre nel big match di giornata il Conversano piega ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen pareggia a Cassano Magnago e perde il primato solitario - bene Salerno : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano femminile, che ha visto disputarsi l’undicesimo turno, in cui il Brixen ha perso la vetta solitaria della classifica. Le altoatesine, prive di Giulia Dibona e Giada Babbo, hanno impattato infatti al Pala Tacca di Cassano Magnago per 23-23, fallendo allo scadere il tiro dai 7 metri decisivo, e venendo raggiunte in vetta dalla Jomi Salerno, giustiziera 28-15 del Flavioni Civitavecchia ...