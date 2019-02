Gazzetta, la confessione di Hamsik: «Tra un paio di giorni vado via»

ilnapolista

(Di martedì 5 febbraio 2019) L’addio La scuola è il più informato degli esperti di calciomercato. Iscrivere i propri figli piuttosto che non confermarne la presenza è un indizio importantissimo per il futuro di un calciatore. Ed a scuola si sta “celebrando” l’addio di Marekal Napoli. “Capitano, quando andrai via?”, è stato chiesto addai genitori degli altri bambini della scuola Defoe di Varcaturo, centro alla periferia nord di Napoli, frequentato dai suoi figli, Christian e Lucas. Eha risposto: “Domani o al massimo dopo domani”. Stamattina, i compagni di classe dei suoi due bambini, come racconta l’edizione online delladello sport, hanno organizzato una festa a sorpresa per salutarli.L’accordo Il centrocampista slovacco ha già trovato l’accordo con il Dalian sulla base di uno stipendio di 9 milioni di euro a stagione ...