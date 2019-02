Egitto | scoperta tomba con 40 mummie risalenti a 2000 anni fa Ci sono anche 12 bambini

Egitto - scoperta tomba con 40 mummie : 0.00 scoperta a Minya, a sud del Cairo, una tomba faraonica contenente oltre 40 mummie risalenti all'era tolemaica (323-30 aC). Le mummie, di cui 12 di bambini, erano all'interno di quattro camere sepolcrali di nove metri di profondità nel sito archeologico di Tuna el-Gebel. Le identità sono ancora sconosciute, non sono stati trovati nomi scritti in geroglifici. Dal metodo di mummificazione però emerge che si trattava di personaggi con ruoli ...

Egitto scoperta tomba di oltre 4.400 anni. 'Statue e pitture dai colori intatti' : UN vero e proprio scrigno di oltre 4.400 anni. E' quello che hanno scoperto gli archeologi egiziani nella necropoli di Saqqara, non lontano dal Cairo, svelando geroglifici, pitture e sculture in ottimo stato risalenti al regno di Neferurkare Kakai, il terzo re della quinta dinastia dell'Antico Regno.Si tratta della tomba di un sacerdote, Wahtye, che rimanda a un periodo tra il 2500 e il 2300 a.C., come ha spiegato il ministro del Supremo ...

